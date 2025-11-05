El Mollerussa elimina el Atlètic Lleida de la Copa Catalunya a base de auténticos golazos (3-2)

Publicado por Jordi Argilés Creado: Actualizado:

El Mollerussa ha conseguido una victoria de prestigio en la Copa Catalunya después de superar el Atlètic Lleida por 3-2 en un emocionante partido correspondiente a la quinta ronda de la competición. El conjunto local, que milita en Tercera RFEF, ha remontado un gol inicial para imponerse a su rival de Segunda RFEF en esta eliminatoria a partido único disputada al Municipal de Mollerussa.

El partido ha empezado con un claro dominio del equipo visitante, que ha conseguido adelantarse en el marcador en el minuto 21 mediante un penalti transformado por Boris Garrós después de una clara falta del portero Lladonosa. Sin embargo, el Mollerussa ha sabido reaccionar y, a partir de la media hora de juego, se ha hecho con el control del partido. Unai ha conseguido el empate en el minuto 35 con una buena definición después de un pase largo, y Miquel Graells ha culminado el remontamiento en el minuto 43 con un espectacular gol desde el centro del campo que ha sorprendido al portero visitando a Marc Arnau.

La segunda parte ha sido marcada por un intercambio de golpes entre ambos equipos. El Atlètic Lleida ha buscado el empate con insistencia y lo ha encontrado en el minuto 68 gracias a un preciso chute de Boris Garrós desde la frontal del área. Sin embargo, la alegría visitante ha durado poco, ya que sólo dos minutos después, Toni Vicente ha vuelto a adelantar al Mollerussa con un gol olímpico directo desde el córner que ha dejado sin opciones a Marc Arnau.

Los últimos minutos han sido de intensa presión por parte del Atlètic Lleida, que ha buscado desesperadamente el empate. La más clara ha sido en el minuto 94, cuando un remate de Nil Sauret, desviada por Lucas Pariente, ha impactado en el travesaño. El Mollerussa ha sabido defender su ventaja hasta el silbido final, asegurando así su paso a la siguiente fase de la Copa Catalunya donde se enfrentará al Lleida CF.