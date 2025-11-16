El Mollerussa cae derrotado ante el Vilassar de Mar (0-1)

Publicado por COLAU OBRADOR Creado: Actualizado:

El Mollerussa ha caído en casa ante el Vilassar de Mar después de un gol en la primera parte de los visitantes (0-1). El partido ha empezado con un ritmo pausado, sin que ninguno de los dos conjuntos consiguiera imponerse claramente. Los primeros veinte minutos han transcurrido sin ocasiones claras por ningun lado.

En el minuto 27, el Vilassar de Mar ha disfrutado de una falta peligrosa que no ha acabado en gol. Poco después, en el minuto 29, Guillem Porta ha estado a punto de adelantar a los locales en una clara oportunidad. La jugada clave ha llegado al minuto 32, cuando el Vilassar de Mar ha conseguido perforar la portería local después de un rechazo de la defensa mollerussenca.

Este gol ha espoleado los locales, que en el minuto 37 han estado a punto de empatar mediante una falta ejecutada por Lucas Pariente que el portero visitante ha parado de manera brillante. Un minuto después, al 38, Reynold ha tenido que abandonar el terreno de juego lesionado, siendo sustituido por Joel Porté.

Después del descanso, el Mollerussa ha salido decidido a cambiar el marcador. En el minuto 50, los locales han generado una clara ocasión que el portero visitante ha parado con solvencia. Cinco minutos más tarde, una jugada de Alpha ha acabado en fuera de juego, y casi a continuación el Mollerussa ha vuelto a fregar el gol del empate. El entrenador local ha movido el banquillo en el minuto 63, dando entrada a Óscar Dueso y Moussa en lugar de Toni Vicente y Roger Coll.

El Mollerussa ha intensificado su ataque durante los últimos tramos del partido, buscando especialmente las bandas para generar peligro. En el minuto 67, los locales lo han intentado por las bandas, y un minuto después, Lamin ha tenido una nueva oportunidad para igualar el marcador. En el minuto 76, se han producido nuevos cambios, entrante Uriel y Unai Jodar en sustitución de Alpha y Manel Beneite. A pesar del esfuerzo y la tarjeta amarilla mostrada a Pariente en el minuto 87, el Mollerussa no ha conseguido perforar la portería visitante, acabando el partido con derrota por 0-1.