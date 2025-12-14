El Hiopos Lleida se hunde en Bilbao en una dura derrota (93-75)

Publicado por Jordi Argilés Creado: Actualizado:

El Hiopos Lleida ha caído estrepitosamente este domingo ante el Surne Bilbao por uno doloroso 93-75 en la décima jornada de la ACB. Los hombres dirigidos por Gerard Encuentra no han podido hacer frente a la avalancha ofensiva de los locales, especialmente durante una segunda parte en que los bilbaínos han anotado hasta 61 puntos, sentenciando prácticamente el partido.

La derrota supone una vez dura para los leridanos, que no han sabido contener el ataque rival a pesar de empezar el partido con buenas sensaciones. El rendimiento defensivo del equipo ha colapsado después del descanso, momento en que los locales han aprovechado para desplegar todo su potencial ofensivo. Ejim ha sido el máximo anotador del Hiopos Lleida con 15 puntos, seguido de Oropéndola Paulina con 12 y Zoriks con 11 puntos.

Por parte del Surne Bilbao, Hlinason ha sido una auténtica pesadilla para la defensa leridana, acabando con 14 puntos y 10 rebotes, mientras que Hilliard se ha erigido como el máximo anotador con 16 puntos. El equipo dirigido por Jaume Ponsarnau ha mostrado una gran efectividad desde el tiro, alcanzando un 65% en tiros de dos puntos.

Los problemas defensivos del Hiopos Lleida

Los 61 puntos encajados en la segunda parte evidencian las carencias defensivas de un equipo que sólo ha podido capturar 32 rebotes delante de los 38 del conjunto local. Además, los de Gerard Encuentra han cometido hasta 28 faltas personales, cosa que ha permitido al Surne Bilbao anotar 20 tiros libres.

El conjunto vasco continúa imbatido en el Bilbao Arena y el Hiopos Lleida ya encadena cuatro derrotas consecutivas antes de recibir al Real Madrid al Barris Nord.