El Hiopos Lleida atropella al Gran Canaria para sumar la séptima victoria (50-68)

El Hiopos Lleida se ha impuesto a un desastroso Gran Canaria en ataque y se ha llevado la victoria a domicilio (50-68). El partido ha empezado de la mejor manera posible gracias a la defensa leridana y el desacierto del equipo canario, que tan sólo ha anotado 4 puntos en todo el primer cuarto. Sin embargo, el Hiopos Lleida no lo ha aprovechado para romper el partido y se ha llegado con un pobre 4-16 al final del cuarto.

Los canarios han mejorado al inicio del segundo cuarto con uno parcial de 6-0, en aquellos minutos de dudas ha aparecido el liderazgo de Walden y Shurna desde el triple para volver a dar un cojín a los leridanos. Uno último parcial de los locales ha dejado a un 23-29 al descanso que quedaba corto por lo que se había visto en la pista.

Después del paso por vestuarios, el Hiopos Lleida ha salido, de nuevo, dejando sin anotar durante los tres primeros minutos a los rivales y sumando uno 0-7 parcial. De la mano de Kur Kuath, Gran Canaria ha vuelto a situar con un 7-1 de parcial un peligroso 32-39. Para acabar el cuarto, un triple de Mikel Sanz y una canasta de Agada han dejado a un 32-44.

Al último cuarto, los leridanos han sentenciado rápidamente el partido con Batemon apareciendo en ataque para cerrar la séptima victoria. El público local ha silbado a su equipo y han aplaudido Shurna, exjugador de los canarios, en un partido muy serio de los leridanos y que ha acabado 50-68.