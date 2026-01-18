El AEM saca un buen punto del campo del Real Madrid B (1-1)

Publicado por Jordi Argilés Creado: Actualizado:

El AEM ha conseguido un valioso empate (1-1) ante el Real Madrid B en el partido correspondiente a la decimoquinta jornada de la Primera RFEF Femenina. El partido, disputado en la Ciudad Real Madrid, ha visto cómo las leridanas se adelantaban en el marcador gracias a un gol de Silvia Peñalver, pero las locales han reaccionado para igualar el resultado antes del descanso. Este punto es crucial para las aspiraciones de salvación del conjunto leridano en la competición de plata del fútbol femenino español.

El partido ha empezado con un dominio inicial de la posesión por parte del filial madridista, que buscaba abrir el marcador con llegadas constantes. No obstante, la estrategia del AEM se ha centrado en la solidez defensiva y en buscar la contra, así como en el aprovechamiento de las acciones en pelota parada. Esta táctica ha dado sus frutos muy pronto, generando un escenario de gran emoción desde los primeros minutos de juego.

La primera ocasión clara ha llegado al minuto 10, con un chute desviado de Llamas, mediocampista del Real Madrid B. Pero sólo un minuto después, al 11, el AEM ha golpeado primero: Silvia Peñalver ha anotado el 0-1 con un buen remate a la salida de un córner, poniendo por delante a las leridanas. La reacción local no se ha hecho esperar, y en el minuto 12, la portera del AEM, Lucía, ha tenido que intervenir con un excelente paro delante una peligrosa llegada de Alicia. El Madrid ha seguido presionando y, en el minuto 20, Naiara ha conseguido el empate (1-1) después de unos buenos minutos de juego del conjunto blanco. La intensidad del juego se ha reflejado también en las tarjetas, con Laura Blasco (AEM) viendo la amarilla en el minuto 22 para cortar una jugada, y Cintia Hormigo, en el minuto 45, por una falta. Naiara, la máxima goleadora de la liga, ha probado suerte de falta en el minuto 27, pero su chute ha ido a manos de Lucía, y en el minuto 34, una nueva llegada local ha sido finalizada por la misma Naiara de forma desviada.

Segunda parte con menos ocasiones

La segunda mitad ha presentado un escenario con menos oportunidades de gol para ambos equipos, aunque el Real Madrid B ha mantenido el dominio de la posesión. Los cambios han empezado a producirse desde el primer minuto de esta parte, con la entrada de Marta Charle por Loba en las filas del AEM. A pesar del control territorial de las locales, las defensas se han impuesto a los ataques, y las ocasiones claras han sido escasas. En el minuto 67, Laura Blasco, defensa del AEM, ha sido decisiva al salvar una llegada muy clara del Madrid, alejando la pelota en córner y evitando un peligro inminente. La tensión se ha mantenido, y Folgado, jugadora del Real Madrid B, ha recibido una tarjeta amarilla en el minuto 69 por una falta.

Movimiento en los banquillos en el tramo final

Con el paso de los minutos, los entrenadores han buscado revulsivos desde el banquillo. En el minuto 74, Noe, lateral del Madrid, ha probado un chute que se ha marchado por poco. Los cambios se han intensificado en el minuto 75, con la entrada de Del Pino por Bea en el Real Madrid B, y de Honoka por María Lara en el AEM. En el minuto 81, el AEM ha realizado un nuevo cambio, con Alba de la Fuente, recient llegado este mercado de invierno, sustituyendo a Evelyn, mientras que el Real Madrid B ha hecho una doble sustitución, con Suazo y Candela entrando por Toko y Llamas. Ya a la recta final, en el minuto 85, Noe, jugadora del AEM, ha intentado un chute que, a pesar de envenenarse, no ha encontrado portería. El partido ha concluido con un último cambio para el AEM en el minuto 92, con la entrada de Paula Ransanz en sustitución de Inés Faddi, que ha tenido que retirarse tocada. El resultado final de 1-1 refleja la igualdad del partido y ayuda en el AEM a sumar una jornada más continuando invicto desde el retorno de Rubén López al banquillo.