Importante y sufrida victoria del Mollerussa contra un gran Manresa (2-1)

El Mollerussa ha ganado al Municipal por 2 goles a 1 delante del Manresa. Primer partido de la segunda vuelta con un Mollerussa que se ha enfrentado en un gran Manresa, que ha empezado siendo superior en cuanto a juego, aunque los de Cazorla se han ido reponiendo y demostrando su fútbol. Tanto es así, que en el minuto 21, después de una gran jugada de Scuri por banda derecha, ha encontrado en Dueso dentro del área que, de espuela, ha puesto el 1 a 0 (21). Tan sólo tres minutos después, y con un muy buen juego de los de Cazorla, entre Lamin y Guillem Porta han robado la pelota a tres cuartos de campo y el ‘10’ local ha dado una asistencia en que Franki no ha fallado ante el portero Pulido (24).

El Manresa, sin embargo, ha remado para superar el gran juego que estaba demostrando el Mollerussa. En el minuto 33, con una centrada de córner, Matheus, que tiene un gran juego aéreo, ha rematado de cabeza y en el rebote se encontraba Aleix Díaz, quien no ha perdonado delante de Pepo, sin que este último haya podido hacer nada. El Mollerussa ha acabado la primera mitad sacando aguas de la barca para no encajar el segundo aunque han tenido dos seguidas que han ido en el palo, con un remate de cabeza de Dueso y un rebote de la defensa manresana. El colegiado Moreno Martínez ha indicado camino a vestuarios pasado el tiempo añadido y con victoria momentánea del Molle.

En la reanudación, el guion ha sido diferente: el Manresa ha salido a por todas, dominando los segundos 45 minutos de cabo a rabo. Pepo ha tenido que salvar los muebles en varias ocasiones, y entre él y los palos el Mollerussa ha conseguido llevarse los tres puntos contra todo un Manresa, que tiene muchos números de estar en el play-off de ascenso a final de temporada. La segunda mitad se ha disputado mayoritariamente en campo del Mollerussa, pero con sudor y esfuerzo han conseguido no encajar y llevarse el partido.

Los minutos finales han sido de infarto, con el Manresa intentando todo el posible y el Mollerussa dejándose la piel para conseguir un triunfo importantísimo, que así ha acabado siendo.

Los de Cazorla suman tres puntos muy importantes y se colocan en decimocuarta posición, a la espera de lo que haga la Europa B esta tarde al campo del Vilassar de Mar (18:45 h) y el Lleida CF, en el Camp d'Esports ante el Can Vidalet (17:00 h). El Mollerussa ya se centra en l'Hospitalet, partido que tendrá lugar el próximo domingo 25 de enero a las 12:00 h en tierras barcelonesas.