El Lleida no pasa del empate en el adiós de Óscar Rubio (0-0)

El Lleida ha empatado sin goles (0-0) contra el Can Vidalet, en un partido sin masas ocasiones y marcado por el adiós del Camp d'Esports al capitán Óscar Rubio, que se retira del fútbol. Los locales han dominado el partido desde el primer minuto, generando ocasiones y peligro en pelota parada. En el minuto 12, la afición ha homenajeado a Óscar Rubio con un emotivo minuto de aplausos. A pesar del control local y varias oportunidades, el gol no ha llegado. El momento más emotivo se ha vivido en el minuto 83, cuando Óscar Rubio se ha retirado definitivamente entre lágrimas y un pasillo de honor, en un final de partido con el Lleida volcado al ataque pero sin premio.

El partido ha iniciado con un Lleida volcado en ataque, sacando varios servicios de esquina y generando peligro. En el minuto 12, ha llegado uno de los momento emotivos del partido, cuando el público ha realizado un minuto de aplausos en honor a Oscar Rubio. Jordi Puig ha estado a punto de poner por delante a los azules con un remate de cabeza que se ha perdido finalmente rozando el palo.

La segunda parte ha empezado con un doble ocasión del Lleida que han salvado entre el portero y el central del Can Vidalet. A pesar del dominio del conjunto local, el árbitro ha sido quien ha marcado el ritmo del partido con un criterio poco equitativo. El minuto 83 ha hecho saltar las lágrimas a todos los aficionados del Lleida, Cortés ha pedido cambio y, con un pasillo, el eterno capitán, Óscar Rubio, ha puesto fin a su carrera. El conjunto de Jordi Cortés, rendido al ataque, ha intentado encontrar el gol. Sin embargo, el conjunto rival, gracias a una buena defensa, lo ha evitado.

El Lleida suma un punto y sigue al final de la clasificación con 15 puntos, aunque uno de la salvación. La semana que viene los leridanos visitarán Tona.