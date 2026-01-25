Pau Russo rescata un punto de oro para el Lleida (1-1)

Publicado por Jordi Argilés Creado: Actualizado:

El Lleida CF ha conseguido un valioso empate a uno (1-1) en su visita al Municipal de Tona, en la decimonovena jornada de la Tercera RFEF. El conjunto leridano, que ha tenido que reaccionar a un gol inicial de los locales, ha sumado un punto gracias a una diana de Pau Russo a la segunda parte, después de que Marc Roquet hubiera avanzado el Tona. La intervención decisiva del portero Satoca ha sido clave para mantener el resultado.

El partido ha empezado con un dominio claro del equipo local. El Tona se ha mostrado más incisivo en los primeros compases, con dos ocasiones claras de gol antes del cuarto de hora. En el minuto 10, un remate de Daniel Peña ha impactado en el palo, y poco después, en el minuto 17, un chute de Marc Roquet se ha marchado desviado por poco. La presión local ha tenido su recompensa en el minuto 25, cuando Marc Roquet ha abierto el marcador con un gol de vaselina. Cinco minutos más tarde, el Tona ha visto cómo se le anulaba un segundo gol por fuera de juego de Roquet. El Lleida, por su parte, ha ido de menos además, intentando reaccionar y generando una ocasión clara en el minuto 40 con uno remado de Matías Sempé que ha parado al portero local.

La segunda parte ha presentado un escenario con menos oportunidades de gol, pero con momentos de tensión. El Lleida ha conseguido el empate en el minuto 59, cuando Pau Russo ha anotado un golazo con un potente chute desde la frontal del área, restableciendo la igualdad en el marcador (1-1). Después del empate, el Tona ha vuelto a la carga, generando las ocasiones más peligrosas. El portero leridano, Satoca, ha estado determinando con sus intervenciones, salvando su equipo en el minuto 64 y al 69 con dos grandes paros que han evitado el gol local. Durante este periodo, ambos equipos han realizado cambios para refrescar sus líneas, con la entrada de Jordi Puig, Fran Magno y Marc Garcia por parte del Lleida, y Toni Sureda, Javi García, Sottile y Ferran Generó por parte del Tona.

El partido ha sido marcado por varias amonestaciones y movimientos en el banquillo. Por parte del Lleida, han visto tarjeta amarilla Escobedo, Sasha y Sempé. En el caso del Tona, Vilanova y Marc Roquet han sido amonestados. Con respecto a los cambios, el Lleida ha realizado sus primeras sustituciones en el minuto 60, con la entrada de Jordi Puig, Fran Magno y Marc Garcia en sustitución de Sasha, Escobedo y Totti. Posteriormente, en el minuto 83, Luís Miguel Silva ha entrado por Rusi. El Tona, por su parte, ha movido el banquillo en el minuto 66, con la entrada de Toni Sureda y Javi García por Dani Peña y Marc Vicente, y al minuto 78, con Sottile y Ferran Generó sustituyendo a Joan y Bernat.

El partido ha acabado después de cuatro minutos de añadido y el Lleida suma un punto importante a domicilio por seguir luchando por la salvación.