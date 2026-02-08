Derrota del Hiopos Lleida a base de triples manresanos (90-99)

Publicado por Jordi Argilés Creado: Actualizado:

Un Manresa acertado desde la línea de tres se ha llevado la victoria del Barris Nord. El partido ha empezado con un Batemon enchufado desde la larga distancia, pero el Manresa respondía todas las canastas locales con un triple. La rotación de los leridanos bajaba el nivel en ataque y a los manresanos lo aprovechaban para llegar 19-25 al final del primer cuarto.

El acierto ha continuado al segundo cuarto Ubal, Oriola, Steinbergs o Bassas veían la anilla con facilidad mientras que para los de Gerard Encuentra el líder absoluto era Batemon con 25 puntos en la primera parte, acompañado de Walden a la dirección y de Ejim en la pintura, después de las faltas de Diagne y Agada que restaban minutos a la rotación. El Manresa ha anotado 29 puntos para llegar con un contundente 43-54 al descanso.

Después del paso por vestuarios, el Hiopos Lleida ha empezado con un 7-0 para volver al partido, pero de nuevo los manresanos han respondido, este golpe no desde el triple sino con las penetraciones de Ubal y la intimidación de Kao en defensa. Todo así, los leridanos han acabado ganando el cuarto con buenos minutos de Ejim y se ha llegado con un 70-77 al final del cuarto.

En el último cuarto, James Batemon ha acusado el cansancio de jugar 35 minutos y ha bajado su ritmo anotador, en cambio, los manresanos con una rotación más larga han vuelto a ver canasta con facilidad y han sentenciado el partido con una máxima de dieciséis. Finalmente, Diagne ha reducido un poco la diferencia en los últimos minutos para dejar un definitivo 90-99 en el Barris Nord.