Derrota por la mínima del Atlètic Lleida ante el Olot (0-1)

El Atlètic Lleida ha perdido porla mínima, por 0 a 1 en el Camp d'Esports delante del Olot. El duelo ha empezado con dominio visitando, en el que los de la Garrotxa han amenazado con ocasiones peligrosas, mientras que los de Jordi López han presentado pocas ideas en los primeros minutos. Al transcurso del tiempo, sin embargo, se ha notado una buena mejora y los leridanos han podido llegar de manera más continuada, teniendo oportunidades claras que no han entrado por la mínima, igualando también las fuerzas en el juego y realizando un buen segundo tramo de primera mitad. El árbitro del ‘match’ ha indicado camino en vestuarios en unos primeros cuarenta y cinco minutos en que el marcador se podía haber decantado por cualquiera de los dos cuadros.

La segunda parte ha iniciado con un guion eléctrico y con más ritmo que en la primera. Tanto es así, que en el 52’, Asier Ortiz, quien se perderá el siguiente partido contra el Terrassa para ver la quinta tarjeta, ha enviado la pelota al travesaño después de un misil desde fuera del área. Sin embargo, la velocidad del juego ha ido disminuyendo y ha sido el Olot quien ha llegado con más frecuencia a área rival, mientras que los de Jordi López lo han hecho más tímidamente. Esta segunda mitad se ha visto marcada por un Olot muy sólido y amo del juego, que no ha dejado jugar a su fútbol en los del Segrià, aunque cualquier jugada aislada podía hacer avanzar a uno de los dos equipos.

En el minuto 74’, y con la insistencia de la Garrotxa, en una centrada lateral y un mal cálculo defensivo, Salvans ha rematado solo dentro del área local para poner el 0-1 en el marcador. A pesar de las prisas para remontar la situación, los visitantes han dominado también un tramo final del juego marcado por los nervios y tensión. Marc Oltra ha silbado el final después de los cinco minutos de añadido con victoria olotina y frenando de esta manera la buena dinámica leridana de tres partidos sin conocer la derrota.

El resultado de hoy significa bajar a decimoquinta posición después de la victoria del Andratx por 1-0 delante del Torrent y a seis del play-out y la salvación. El equipo de Jordi López no ha hecho un buen partido en líneas generales y no ha propuesto ideas claras en ataque. El Olot, con los tres puntos, se coloca en noveno lugar y el Atlètic Lleida está a la espera de lo que haga el Barbastro de esta tarde en el campo del Barça Atlètic, que tan sólo está un punto por debajo. El próximo domingo a las 18 h, los leridanos se desplazarán al campo del Terrassa para intentar sumar de tres y salir de la zona baja.