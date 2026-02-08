El Lleida suma un punto en su visita en el Nou Sardenya (0-0)

Sasha busca un chute con que el Lleida intentó inquietar durante la segunda parte la portería de la Europa ‘B’.Jordi Echevarria

Publicado por MARC PERELLÓ Creado: Actualizado:

El Lleida Club de Fútbol suma un punto de su visita al Nou Sardenya (0-0), donde se enfrentó al filial de la Europa, en un partido en que los locales tuvieron aproximaciones al área de Alejandro Satoca, y el Lleida lo intentaba después de recuperar pelotas. Pau Russo, que en la segunda parte fue sustituido por lesión, fue uno de los jugadores más insistentes en ataque. Al segundo tiempo también lo intentaron los de la Terraferma, con dos ocasiones con Sasha y Marc Garcia como protagonistas. El partido, sin embargo, acababa con empate a cero, y tanto el Lleida como la Europa ‘B’ sumaban un punto en este duelo directo entre dos equipos inmersos en la lucha por la permanencia al grupo quinto de la Tercera RFEF.

Empezaba el partido, con unos primeros minutos con aproximaciones del dos equipos, aunque los europeístas demostraban que podían hacer daño a la portería de Alejandro Satoca, con diferentes acercamientos, sobre todo con jugadas por bandas, en el área del portero del Lleida Club de Fútbol.

Un duelo, este Europa ‘B’ - Lleida, que enfrentaba a dos rivales directos en la lucha por la permanencia en el grupo quinto de la Tercera RFEF, y qué reunió a muchos aficionados del Lleida CF en el Nou Sardenya, y que se situaron en el Gol Norte del MunicipalNou Sardenya para disfrutar del partido y animar en su equipo.

Antes de la media hora de juego, el Lleida avisaba el área de la Europa ‘B’, mientras que los locales también querían hacer daño, con muchos jugadores de talento a la delantera.

Los de la Terraferma lo intentaban de nuevo, con un chute de Jorge Revert que salía desviado, fuera de la portería de Damià Ferrando, de la Europa ‘B’.

A medida que avanzaba la primera parte, el partido se iba igualando con un Lleida que intentaba llegar con peligro al área rival, ante un conjunto escapular que llegaba con cierta frecuencia y tenía argumentos en ataque para hacer daño a la portería de Satoca.

Sin embargo, los locales llegaban, pero con imprecisiones y poco acierto de cara a portería, como una de Marc Fuster antes de llegar al descanso en el Nueve Cerdeña.

El Lleida hacía cambios al empezar la segunda parte, dando entrada al Tumani Fofana, qué debutaba con los azules, y Totti, qué lo hacían en el lugar de Jordi Puig y Jorge Revert.

Los de Jordi Cortés lo intentaban con una falta lateral que ejecutaba a Pau Russo, y en que el jugador de Cambrils enviaba la pelota por encima de la portería de Damià Ferrando, portero de la Europa ‘B’.

En el minuto 65, Pau Russo salía lesionado del Nou Sardenya, y entraba en su lugar Guido Ratto, qué ocupaba una de las posiciones al ataque del Lleida. Y, también entraba Marc Garcia, qué jugaría de lateral derecho, sustituyendo Rusi, qué empezaba el partido llevando el brazalete de capitán.

En las postrimerías, lo intentaba el Lleida con un chute de Sasha que salía fuera, a la derecha de la portería de la Europa ‘B’, pero después de una buena jugada del argentino, haciendo de extremo en la banda derecha.

Antes de llegar al 90, el Lleida seguía intentando llegar con peligro al área del Europa, y los escapulados ponían la defensa de cinco para conservar el resultado ante la insistencia de los leridanos, que con faltas laterales cerca del área contraria y alguna combinación intentaba incomodar a la defensa local.

Se añadían cuatro minutos a los 90 reglamentarios, y antes de llegar al final del partido entraba Putxi, el capitán, en el lugar de Sasha.

Pasaban pocas cosas más, aparte de alguna aproximación local, y se llegaba al silbido final en el Nou Sardenya, donde el Lleida Club de Fútbol sumaba un punto ante un rival directo en la lucha por la permanencia al grupo quinto de la Tercera RFEF.

El Lleida recibirá el próximo domingo, día 15 de febrero a las cinco de la tarde al Manresa, uno de los equipos que ocupan la parte alta de la tabla clasificatoria, y en la búsqueda de una nueva victoria ante la afición del Camp d'Esports.