El Mollerussa rasca un punto en un duelo espeso (0-0)

El Mollerussa ha empatado a cero al Municipal de Peralada. La primera mitad ha presentado un partido sin demasiada emoción, donde ninguno de los dos equipos se imponía ni era dueño de la posesión. Durante los primeros cuarenta y cinco minutos ha dominado el juego aéreo, con pocas jugadas combinatorias. El Mollerussa ha tenido una sola ocasión muy clara en pies de Marc Scuri, en lo que Arnau Fàbrega se ha hecho grande para parar un uno contra uno delante del ‘11’ de los de Mollerussa. Por parte del Peralada, Kanteh no ha podido adelantar a los suyos, ya que ha chocado con Aleix Ruiz para evitar el gol. El árbitro Pedrol Vozmediano ha silbado el final de una primera mitad de muy poco juego combinatorio y mucha pilotada en largo.

La segunda mitad ha seguido el mismo guion de la primera: pocas llegadas, poca emoción y poco juego de equipo. Excepto una llegada sin peligro de Iker Garcia, no ha sido un segundo tiempo a destacar por ocasiones en portería rival. Sin embargo, hay que destacar la vuelta a los terrenos de juego de Jofre Graells después de diez meses por una lesión en el ligamento cruzado.

A pesar del poco espectáculo visto hoy en el Municipal de Peralada, no se tiene que dejar de lado que este empate a cero es un resultado muy positivo para un Mollerussa, que ha visitado el campo de un Peralada que está luchando para entrar en play-offs de ascenso.

El próximo domingo a las 12:00 h, el Molle recibirá al Cerdanyola en un duelo clave por la zona baja, en el que los de Cazorla buscarán sumar de tres para alejarse de las últimas posiciones.