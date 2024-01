Condenado a una década de cárcel por abusar de su hijastra de 10 años

La Audiencia de Lleida ha condenado a once años de cárcel a un vecino de la capital del Segrià por abusar sexualmente de su hijastra cuando la niña tenía unos 10 años. El tribunal da credibilidad al relato de la víctima y recuerda que lo ha mantenido a lo largo de todo el proceso y que fue avalado por los psicólogos del departamento de Justicia. De esta forma, la Audiencia le condena por un delito continuado de abuso sexual a menor de 16 años y, además de los once años de cárcel, le impone otros cinco de libertad vigilada, la prohibición de tener actividades laborales que impliquen contacto con menores durante 14 años, la prohibición de acercase a la denunciante a menos de 100 metros durante 12 años y de comunicarse con ella por cualquier medio y una indemnización de 20.000 euros por los daños morales ocasiones. La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

En la vista oral, celebrada el 29 de noviembre, el acusado negó los hechos. “Mai de la vida”, aseguró. En cambio, la denunciante, que actualmente es mayor de edad, afirmó que el hombre le hizo tocamientos en tres ocasiones y que incluso le pidió que le masturbara, un extremo que el tribunal ha considerado probado. Los abusos tuvieron lugar durante el año 2015 en el domicilio familiar pese a que no se denunciaron hasta 2021. “Mientras mi madre trabajaba, me decía que fuéramos a jugar a la cama y allí tenían lugar los abusos sexuales, primero me acariciaba y después me tocaba los genitales por dentro de la ropa”. También aseguró que en al menos una ocasión le introdujo los dedos en la vagina. Afirmó que no lo explicó a su madre porque su padrastro le decía que era “un secreto”.

Por su parte, los psicólogos y la trabajadora social que atendieron a la denunciante afirmaron que su relato fue “bastante verosímil” y “se adapta al abuso sexual intrafamiliar”. Añadieron que “la chica se vio atrapada en una situación de confianza y de seducción del acusado, que la compensaba emocionalmente con cariño”. La progenitora declaró que no sospechaba nada pero, ante lo que le dijo su hija, decidió denunciarlo. En cambio, el ahora condenado explicó que trató a la niña “como si fuera una de mis dos hijas”. Incluso afirmó que “cuando terminamos la relación con su madre se quería quedar conmigo”.