Comercios de Joc de la Bola piden que sus calles sean de zona azul

Una veintena de comercios de las calles Segrià, Cristófol de Boleda, Segòvia y Alcalde Pujol, en el barrio de Joc de la Bola, solicitan a la Paeria que los aparcamientos sean de zona azul para facilitar la rotación de vehículos, ya que “muchos clientes han dejado de venir a comprar a nuestras tiendas”, asegura Maria Dolors Garrido, gerente de Peixateries Gil. Explica que han recogido 147 firmas de vecinos y clientes que no encuentran sitio para estacionar en estas calles porque algunas personas dejan sus vehículos aparcados “permanentemente”. También afirma que están mucho más afectados desde que el anterior gobierno municipal cerró en abril de 2021 el acceso al solar donde se prevé el futuro Parc de les Arts, que hasta entonces servía de parking.

Los comerciantes denuncian la “persecución de la Guardia Urbana” a los vehículos que paran momentáneamente en doble fila para cargar sus compras, y ven “desproporcionadas” las multas de 200 € que se imponen. Cuando la Urbana incorporó en mayo de 2021 un coche con cámaras que detectan infracciones y leen matrículas, su intendente explicó que priorizaría las zonas donde hay más dobles filas, entre ellas Joc de la Bola.Los dueños de los comercios del Joc de la Bola ya recogieron firmas en 2022 para solicitar la zona azul en las calles Segòvia, Cristòfol de Boleda y Segrià. La Paeria abrió entonces un proceso participativo no vinculante en el que 173 vecinos votaron a favor de implantarla y se impusieron a los 154 que optaron por mantener la zona ‘blanca’ de estacionamiento libre y gratuito en sus calles. “El anterior gobierno desestimó nuestra petición, y todavía no sabemos por qué”, afirma la comerciante, que añade que “el pasado octubre manifestamos nuestra preocupación al alcalde y a la actual edil del barrio, Begoña Iglesias, pero nunca tuvimos respuesta”. La mayoría de los comerciantes que se han adherido a la solicitud “somos autónomos que sufrimos una caída importante en nuestras ventas desde hace tiempo”, concluye Garrido.Por su parte, una portavoz de la Paeria se limitó a señalar que cada año estudian las peticiones de zona azul que recibe y que ahora lo están haciendo con la de estos comerciantes.

La entidad vecinal ve suficiente el aparcamiento que hay en el barrio

El presidente de la asociación de vecinos de Joc de la Bola, Antoni Vila, afirmó ayer desconocer que los comerciantes han reactivado su reclamación de instalar zona azul en algunas calles y considera que el barrio ya tiene una gran zona de aparcamiento próxima en el Camp d’Esports. Asegura que hace un tiempo en una reunión con la Paeria a la que no asistieron comerciantes se acordó no crear zona azul y cree que implantarla no eliminará las dobles filas. Para ello, propone que se conviertan las calles del barrio afectadas en vías de un solo sentido eliminando el doble carril. “Se ha de debatir y buscar una solución”, apuntó. Por otra parte, recordó que no disponen de equipamientos como un local social en condiciones, ‘llar’ de jubilados, pista deportiva ni piscinas y destacó que el actual gobierno municipal todavía no les ha explicado con detalle sus intenciones respecto al futuro Parc de les Arts, en el gran solar de 1,7 hectáreas de la calle Alcalde Pujol. Afirma que han solicitado en varias ocasiones una reunión con la teniente de alcalde responsable Begoña Iglesias, pero que aún no les han dado cita. “Nos sentimos maltratados”, señaló.