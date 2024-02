Los payeses cortan de nuevo carreteras en Lleida un día antes de la gran movilización

Nuevas protestas sorpresa convocadas por agricultores y ganaderos de Lleida provocaron ayer retenciones y cortes en las carreteras un día antes de la gran movilización prevista para mañana martes en la A-2 en Fondarella, con la que se quiere denunciar la grave crisis que sufre el sector primario. Las marchas lentas de tractores comenzaron sobre las 16.30 horas y se prolongaron hasta la noche. Los vehículos desfilaron por la C-13 entre La Pobla de Segur y Tremp. Esta movilización reunió a una treintena de tractores con lemas como “No hi ha pegeses, no hi ha menjar”. También en la N-230 hubo movilizaciones aprovechando la vuelta a casa de muchos esquiadores que regresaban de las pistas del Pirineo. Comenzaron sobre las 17.00 en Benabarre y la Alta Ribagorça y por la noche algunos se desviaron por la Franja aragonesa y otros prosiguieron hasta El Pont de Suert donde entraron sobre las 22.00 horas. En la C-14 se concentraron entre Ponts y Vilanova de la Sal. En Agramunt quemaron neumáticos lo que cortó la circulación unos 40 minutos a última hora de la tarde. Las comitivas estuvieron controladas por los Mossos. Fuentes del sector indicaron que se iba informando a los conductores, que “en la mayoría de los casos se mostraron comprensivos con la situación”. Las primeras movilizaciones sorpresa se registraron el viernes.