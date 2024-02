El ayuntamiento de Lleida prevé que el nuevo contrato de limpieza de diez años cueste 160 millones

Publicado por Santi Costa Domingo Verificado por Creado: Actualizado:

El gobierno municipal estima que el nuevo contrato de limpieza de calles y recogida de basuras costará casi 160 millones de euros por un plazo de 10 años. Así lo detalla el anuncio previo de licitación que salió ayer en la página web de contratación pública de la Generalitat, que cuantifica en 159.500.000 euros, IVA incluido, el coste por este servicio durante una década, lo que supondría un gasto anual de 15,9 millones de euros. La previsión es que el concurso público se lleve a cabo durante el tercer trimestre de este año.

Cabe recordar que el actual contrato de limpieza acaba este marzo y el gobierno municipal ya anunció que preveía prorrogarlo para ultimar la redacción de uno nuevo. La empresa concesionaria del servicio, Ilnet, solicitó el pasado septiembre que la ampliación fuera de dos años. Al respecto, el gobierno ha corroborado su voluntad de prorrogarlo, pero sin concretar su duración (ver desglose). Fuentes municipales señalaron que el presupuesto que figura en el anuncio previo es una estimación y las cantidades podrían variar, y que informaron de su publicación a los grupos municipales el pasado 9 de enero. La publicación de este anuncio previo a la licitación llega después de que el pasado agosto el ayuntamiento adjudicara a la empresa Bac Engineering Consultancy Group SL la asistencia técnica para definir una nueva propuesta de contrato que unifique tanto la limpieza viaria como la recogida de residuos y el servicio de basuras.

Uno de los principales encargos que tenía la consultora con este encargo era definir cuál era el mejor sistema de recogida de residuos. En sus conclusiones señala que la recogida puerta a puerta, que se utiliza en Ciutat Jardí y en parte de Pardinyes y Balàfia, es el sistema que garantizaría un mayor índice de reciclaje y el más eficiente en costes, pero es el más complicado tanto a nivel de educación ciudadana como de operativa de funcionamiento, especialmente en zonas con muchos bloques de pisos. El alcalde, Fèlix Larrosa, dijo hace dos semanas que el puerta a puerta “ha fracasado desde el punto de vista de la empatía social”. Añadió que la alternativa más viable es instalar contenedores cerrados que tengan “un sistema de trazabilidad para saber quién los abre y cierra”, mientras que el puerta a puerta se mantendría “allá donde sea posible”.

La concesionaria del servicio de limpieza de la vía pública y de la recogida de basura, Ilnet, ha presentado ante la Paeria una solicitud de prórroga del contrato durante dos años más, hasta marzo de 2026. Una propuesta a la que el gobierno todavía no ha respondido y que está analizando, pero la ampliación del servicio será un hecho y solo faltaría concretar su duración, ya que no queda tiempo material para aprobar las bases de un nuevo concurso, sacarlo a licitación y adjudicarlo antes de este marzo. Cabe señalar que el actual contrato se inició en 2006 y en el 2018 el gobierno del PSC acordó prorrogarlo hasta este marzo. Actualmente el servicio es deficitario, ya que la recaudación de la Paeria por la tasa de recogida de basuras no cubre el coste del servicio, que supera los 10 millones de euros y genera un déficit de hasta 2,6. La ley de Residuos obliga a que en 2025 esta tasa cubra el 100% de su financiación.