Revientan la verja de una panadería en el barrio Escorxador

Los Mossos d’Esquadra investigan un intento de robo que se produjo la madrugada de ayer en la panadería PaPanBread, en la calle Roca Llaurador, en el barrio Escorxador. Los ladrones hicieron tanto ruido que despertaron a los vecinos, que alertaron a los Mossos d’Esquadra y a los afectados.

El robo se produjo alrededor de las 3.00 horas cuando arrancaron la reja de seguridad que hay en uno de los ventanales laterales del establecimiento. Después cogieron un adoquín y rompieron el cristal. “Han entrado pero no se han llevado nada porque solo hay maquinaria y no dejamos dinero”, explicó Roger Canela, el responsable de PaPanBread, a este periódico. Canela añadió que “con el ruido que hacían los ladrones han despertado a los vecinos, que han avisado a los Mossos y a nosotros, que empezamos a trabajar a las cuatro de la madrugada”. Facilitaron a los investigadores las imágenes de las cámaras de seguridad. Ayer por la tarde no constaban detenidos.