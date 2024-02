El pabellón 3, albergue para la campaña de la fruta con 22 plazas menos

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El pabellón 3 de la Fira de Lleida volverá a ser utilizado como albergue para las personas que vengan a Lleida este verano para trabajar en la campaña de recogida de la fruta sin tener alojamiento. El equipo de gobierno informó ayer a la comisión municipal de Acción Social de la planificación de este dispositivo, que tendrá una capacidad máxima para 100 personas, 22 menos que el pasado verano. Además del alojamiento nocturno, ofrecerá desayuno y cena y servicios de ducha, consigna y lavandería. También habrá un proceso de acompañamiento y vigilancia de la salud de los asistentes.

El año pasado este albergue atendió a un total de 935 personas, un 56% más que en 2022, año en el que las heladas mermaron la cosecha de fruta, por lo que hubo menos demanda de temporeros. En total se facilitaron 6.278 alojamientos para 862 personas, incluyendo tanto las que fueron al pabellón 3 como las que se instalaron en alguna de las viviendas que cedió la Empresa Municipal de Agenda Urbana (EMAU). Para la campaña de este año también está previsto habilitar pisos de alquiler para los temporeros, pero todavía no se ha concretado cuantos habrá disponibles. El actual gobierno municipal también anunció a finales del pasado verano que su intención para este año era habilitar dos construcciones modulares en zonas agrarias para alojar a temporeros. Al respecto, el teniente de alcalde de Acción Social, Carlos Enjuanes, detalló que está previsto poder contar con ellos, pero precisó que aún no sabe si será posible que estén a punto este verano. Alegó que los plazos para habilitarlos dependen del área de Urbanismo, que es la que licitará la instalación de los módulos y determinará su ubicación.Por su parte, el grupo municipal de ERC denunció la reducción de plazas que el gobierno ha hecho en el pabellón 3, recordando que el pasado año había 122, mientras que para este solo hay 100. “Nos preocupa y mucho la tendencia a la reducción generalizada de las políticas sociales para atender a personas vulnerables cuando las entidades sociales nos dicen que cada vez hay más vulnerabilidad”, dijo la concejala Sandra Castro, que señaló que secedió lo mismo con el recorte en las becas comedor. Es por ello que pidió a Enjuanes “que replantee su postura y no reduzca el número de plazas”. Castro también recordó que el PSC “ha dinamitado nada más entrar en el gobierno” su proyecto para construir un albergue en el barrio de Pardinyes.