El Mater dejará de concertar la ESO de forma gradual

El colegio Mater Salvatoris privatizará primero de ESO a partir del próximo septiembre para desvincularse totalmente del concierto educativo para el curso 2027/2028. Según ha podido saber este diario, el pasado 8 de febrero la dirección del centro envió una carta a las familias de alumnos de sexto de Primaria para informarles de que la Secundaria pasará de ser concertada a privada, como ya ocurre con el Bachillerato, mientras que los ciclos de Infantil y Primaria seguirían siendo concertados. Este cambio de modelo llega después de que el centro decidiera implementar a partir de Secundaria el Programa de Años Intermedios (PAI) en el que los contenidos se impartirían con la metodología del Bachillerato Internacional.

Este cambio de modelo comportará un aumento de las tarifas que abonan las familias y desde el centro señalaron que ofrecerán becas para aquellas con dificultades para hacer frente este gasto. A su vez, desde el departamento de Educación señalaron que harán un acompañamiento a las familias que no quieran seguir en el colegio una vez haya iniciado su privatización de la ESO. Para resolver las dudas de las familias, la dirección del colegio ha convocado para mañana a las 19.00 horas una reunión para las familias con alumnos en sexto de Primaria, mientras que el martes hará otra a la misma hora para el resto de familias de alumnos del centro.

Maite Codina, directora adjunta del Servei Territorial d’Educació a Lleida, ha explicat que per part del departament d’Educació acompanyaran a les famílies que no vulguin el model d’educació privada que proposa el centre.La privatització de 1r d’ESO al Mater Salvatoris ve acompanyada de la introducció del “Programa d’Anys Intermedis” en què s’imparteixen els continguts amb la metodologia del Batxillerat Internacionals. El col·legi ha citat a les famílies el pròxim dimarts per explicar els canvis.

