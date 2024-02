Las obras de la estación de buses, sin iniciar al no ser públicos los terrenos

La Generalitat no puede iniciar aún la construcción de la nueva estación de autobuses, pese a que adjudicó las obras hace dos meses, puesto que todavía no es la titular de la totalidad del terreno donde está prevista, en los Docs y el entorno de la Meta, junto a la estación de trenes. “El departamento de Territorio tiene las obras adjudicadas desde el mes de diciembre y los terrenos afectados de expropiación ya son ocupables. Las obras podrán comenzar tan pronto como el resto de terrenos estén a disposición de la administración, en cumplimiento de los compromisos adquiridos, tal como se ha comunicado a la Paeria. En ningún caso, podemos comenzar las obras mientras la titularidad de los terrenos sea privada”, indicó una portavoz de Territorio.

Por su parte, el ayuntamiento informó de que hoy está prevista una reunión de la junta de compensación del terreno para aprobar la reparcelación, que después debe aprobar el consistorio por decreto o a través de la junta de gobierno. Posteriormente habrá un mes de exposición pública y finalmente se requiere la aprobación por parte de la comisión territorial de Urbanismo. De este modo, hasta que no finalice este proceso la Generalitat no podrá inscribir la parcela a su nombre y empezar la construcción de la estación, que adjudicó a la empresa Copisa Constructora Pirenaica SA por 36.639.049,37 euros. La terminal se financia con fondos europeos. También está en proceso de adjudicación la dirección de obras. El proyecto de este equipamiento fue impulsado por el anterior gobierno municipal y el actual lo aceptó tras incluir algunas modificaciones. El plazo de ejecución es de 22 meses, por lo que no estará lista hasta 2026. Tendrá 11.600 metros cuadrados, 28 andenes y podrá acoger a 2.300 personas y gestionar las entradas y salidas de hasta 22 vehículos a la vez.