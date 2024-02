App de 'oro' de alumnas del Secà

Publicado por Marc Carbonell Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

Una app para mantener limpio el Secà y tejer lazos entre la comunidad del barrio ha sido la apuesta de Hawa, Avril, Sharyd, Hiba y Adja, cinco alumnas del instituto Torre Queralt, ubicado en este barrio, para participar en el concurso internacional de tecnología y emprendimiento Technovation Girls. Crearon la aplicación el año pasado, mientras cursaban entre primero y cuarto de ESO, y su compromiso con el medio ambiente y constancia durante las más de 100 horas de trabajo que compartieron con sus dos mentoras les llevaron a ser el equipo catalán ganador en la categoría sénior del certamen.

“Nos dimos cuenta de que nuestro barrio está algo descuidado y hay bastante suciedad”, explica Adja. Para ponerle remedio, idearon y desarrollaron una aplicación móvil que bautizaron como Clean Future y con la que los usuarios pueden marcar en un mapa del Secà los puntos sucios que encuentren, así como fuentes que no funcionan o papeleras llenas o sin bolsas. Otra función permite organizar encuentros para limpiar el barrio, y las creadoras creen que los comercios locales se podrían involucrar para incentivar a los vecinos y promocionarse. “También nos gustaría ampliar la app y conectarla con el ayuntamiento para darle un espacio personalizado a cada barrio de la ciudad”, añade Hawa. Las alumnas se implicaron voluntariamente en la iniciativa y trabajaron con sus mentoras, Alba y Natàlia, todos los viernes por la tarde desde finales de enero hasta abril de 2023. “Su trabajo es totalmente voluntario”, explica Rosa Prats, coordinadora del Technovation Girls en Lleida y miembro de la asociación de profesores Espiral, que organiza el concurso en Catalunya. “Gracias a nuestras mentoras hemos aprendido muchas cosas que no sabíamos ni que existían, como la programación”, asegura Adja. De hecho, explica que su primera intención era estudiar Medicina, pero después de crear Clean Future quiere dedicarse a la informática. Mientras, Hiba ya está en primero de Bachillerato y asegura que la experiencia “me ha servido mucho y lo noto en la asignatura de robótica que tengo este curso, en la que me siento muy cómoda y puedo ayudar a mis compañeros”.El instituto Torre Queralt participó en el concurso por primera vez el año pasado, y tras el éxito de sus alumnas han creado un nuevo grupo para programar otra app este año. “Queremos empoderar a las chicas y destacar la importancia de la visión femenina en el mundo de la tecnología”, indica Àngel Ibaceta, director del centro. “Es muy importante que los centros animen a sus alumnas para que participen en proyectos, y la mayoría no lo hace”, valora Prats.

Mafi, Salma y Yosra son alumnas de segundo y tercero en el instituto que este curso están trabajando en una nueva aplicación para el concurso. Explican que la quieren centrar en la salud mental de los adolescentes. “Queremos que sirva para acompañar emocionalmente a quien necesite expresar lo que siente y que ayude a que la salud mental no sea un tabú”, afirma Mafi. “Creemos que es necesaria para tomar conciencia de que estamos pasando de la infancia a la adolescencia y que los cambios en nuestro cuerpo son normales”, concluye.