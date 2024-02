La falta de mecánicos obliga a talleres de Lleida a buscarlos en el extranjero

Publicado por Marc Carbonell Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

Los talleres de automoción de Lleida sufren una falta de mecánicos que intentan solventar contratando personal en el extranjero, sobre todo en Colombia, Perú y Ecuador, al no haber aquí personal disponible. La patronal lamenta que no llegan muchos porque los trámites y permisos necesarios para traerlos pueden demorarse unos ocho meses.

Los mecánicos también han entrado a formar parte de la larga lista de profesiones en las que falta personal. La Asociación Provincial de Empresas de Automoción calcula que en Lleida actualmente hay trabajo para más de cincuenta, pero advierte de un creciente “problema generacional, muchos profesionales mayores de 55 años deberán traspasar sus talleres porque no conseguimos que los jóvenes los releven”. Así lo señala una portavoz de la asociación, que asegura que tampoco encuentran mecánicos en las listas del paro. Explica que para remediarlo están buscando trabajadores de países extranjeros con los que el Estado tiene convenios de colaboración, sobre todo Colombia, Perú y Ecuador, pero lamenta que los trámites para contratarlos “son muy largos y nada ágiles”, por lo que no llegan muchos. La patronal de la automoción asegura que entre que encuentran un mecánico de otro país y puede empezar a trabajar aquí pasan unos ocho meses de media.

La asociación valora que “no se ha animado suficiente la Formación Profesional, por lo que no entran suficientes alumnos en ciclos formativos de mecánica”. Además, señala que la mayoría de estudiantes que hacen prácticas en talleres no se quedan en este sector y prefieren dedicarse a otra profesión o hacer oposiciones para ser funcionarios. “Todos los que se quieren quedar tienen trabajo”, asegura la portavoz. La falta de mecánicos especializados en maquinaria industrial es aún más grave que la que sufren en talleres convencionales, según constata la asociación. Su portavoz explica que todo tipo de centros se están viendo obligados a retrasar trabajos y priorizar los más urgentes, y que la escasez de mano de obra afecta a todas las ramas de la profesión: especializados en electrónica, chapistas y pintores, entre otros perfiles.

«Empezamos los estudios siendo 80, pero solo acabamos ocho»

“Cuando empecé a estudiar Automoción en la Caparrella, en 1984, tenía a 80 compañeros. Cinco años después, solo 8 acabamos el curso. Solo tres nos dedicamos actualmente a la automoción, y soy el único que tengo un taller propio”. Lo afirma Carlos Teixiné, mecánico propietario del taller Bosch Service Teixiné Automoció, en Benavent de Segrià, y vicepresidente de la Asociación Provincial de Empresas de Automoción de Lleida. Explica que “tengo la suerte de que mi hijo Víctor trabaja conmigo y continuará mi negocio, pero soy la excepción y mis compañeros del gremio me dicen que soy un afortunado”. Por su parte, Víctor explica que “me gusta la mecánica desde pequeño y siempre he tenido claro que es a lo que me quiero dedicar”.Carlos Teixiné explica que muchos de sus compañeros deberán traspasar sus talleres cuando se jubilen porque “hay muy pocos mecánicos”, y asegura que llegan pocos extranjeros. Valora que las propias familias suelen desincentivar que sus hijos se formen en oficios tradicionales, así que que desde la asociación harán charlas a alumnos de cuarto de ESO de la Caparrella o del instituto Maria Rúbies, en La Bordeta, para “mostrar que la mecánica ha cambiado mucho y no es un trabajo tan duro, por lo que podría entusiasmar a los jóvenes”. Señala que “los nuevos coches eléctricos e híbridos han hecho cambiar muchos talleres en favor de las programaciones informáticas y electrónicas”. Además, el vicepresidente de la patronal asegura que se podría aprovechar la oportunidad para incorporar a más mujeres en los talleres porque “todavía son una excepción”. Asimismo, augura que “ser mecánico cada vez comportará mejores sueldos y vivir mejor porque estamos en minoría” y se trata de un oficio esencial.

Escasez de personal de oficios tradicionales en múltiples sectores

Otros oficios tradicionales como los carpinteros, fontaneros o electricistas, también sufren una carencia de personal titulado debida a la falta de relevo generacional, lo que les obliga a retrasar trabajos durante meses o seleccionar cuáles pueden llevar a cabo. Asimismo, los gremios de panadería y pastelería de Lleida también denuncian que tienen muchas dificultades para encontrar personal “motivado”, una complicación que también constató la Federación de Hostelería de Lleida para los camareros y ayudantes de cocina. La sanidad y los cuidados también están afectados, con falta de médicos, enfermeras (sobre todo comadronas) y auxiliares sanitarios y de geriátricos.

Las plazas de FP se asignarán por la nota y no por el orden de solicitud

Las plazas de FP se asignarán basándose en la nota a partir del próximo curso, y no en el orden de petición como hasta ahora. Lo anunció ayer Educación, así como que las fases de la asignación de plazas se reducirán a dos tandas para simplificar el proceso y que se incrementa la reserva de plazas para los estudiantes que llegan a FP superior desde un grado medio. Además, se elimina el concepto de lista de espera y las vacantes que queden libres se asignarán en otro proceso de repesca a partir del 12 de septiembre. La preinscripción empezará el 6 de marzo para Infantil y Primaria, el día 8 para la ESO, el 18 de abril para Bachillerato y el día 24 de mayo para la FP.