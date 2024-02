La Fiscalía solicita seis meses de prisión para un cirujano por lesiones en una abdominoplastia: “me ha quitado la vida, apenas salgo de casa”

El cirujano plástico I.F.S. se sentó ayer en el banquillo acusado de un delito de lesiones por imprudencia grave por la supuesta negligencia en el posoperatorio de una abdominoplastia a una leridana que le ha provocado lesiones severas y a la que han declarado una incapacidad permanente del 65%.

En una vista que se celebró en el juzgado de lo Penal 3 de Lleida, la Fiscalía solicitó para el acusado una condena de seis meses de prisión, seis meses de inhabilitación para el ejercicio profesional y que pague una indemnización de 220.900 euros a la paciente “por las secuelas funcionales y el estrés postraumático por la gran repercusión en su vida personal, laboral y social”.

La demandante, que ejerce la acusación particular y está defendida por los letrados Xavier Prats y Marc Garcia, de Prats Advocats, pidió que se le impusiera una condena de tres años de prisión, cuatro de inhabilitación y el pago de una indemnización de 285.000 euros. Consideran que hubo negligencia por omisión en el posoperatorio.

La intervención tuvo lugar el 2 de julio de 2015 cuando el acusado practicó una abdominoplastia a la mujer en una clínica de Lleida. Ante los dolores y una necrosis, el cirujano plástico le practicó el 31 de julio una técnica de sutura dejando varios drenajes. Sin embargo, su estado no mejoró y presentaba fuertes dolores abdominales, siempre según las versiones de la Fiscalía y la acusación particular.

El 15 de agosto ingresó en la clínica del acusado “con herida abierta e infectada”. Allí permaneció diez días. Finalmente acudió al Arnau de Vilanova. El cirujano negó la mala praxis y afirmó que “en dos meses la llegamos a visitar 21 veces. Se le advirtió de que era una cirugía plástica y reparadora y había riesgos. Pero hicimos una operación correcta y el seguimiento fue igual de correcto”. Según él, el problema fue “por la mala circulación venosa y que se le infectó por orina. No fue nuestra responsabilidad”.

En cambio, la afectada explicó que “acudí a él porque me había quedado mucho abdomen a los tres meses de ser madre. Me decía que todo iba bien y yo le creía a pesar de los dolores y los drenajes”. La mujer afirmó que “acabé yendo al Arnau de Vilanova por la infección. Allí fue donde me curaron”.

Le han quedado secuelas físicas y psicológicas permanentes como múltiples cicatrices con un perjuicio funcional y estético y estrés postraumático. “Tengo el diafragma dañado, los músculos pegados a los órganos y apenas puedo andar”, aseguró la demandante, que se desplaza con la ayuda de un caminador y a la que le ha quedado una incapacidad permanente del 65%. “Reclamo porque me ha quitado la vida. Apenas salgo de casa”, sentenció. Por su parte, los forenses ratificaron sus informes y declararon que se trataba de una operación estética que estaba sujeta a unos resultados que no se dieron y que el postoperatorio no fue adecuado.

Se da la circunstancia de que este cirujano fue condenado en 2018 por la Audiencia de Lleida a un año y seis meses de prisión y el mismo periodo de inhabilitación por los daños que sufrió una paciente, con 20 perforaciones de intestino, que estuvo dos meses en la UCI y le dieron la invalidez.