La Guardia Urbana refuerza la vigilancia en l'Horta y la patrullará 24 horas todos los días

La Guardia Urbana aumentará la vigilancia en l’Horta y la patrullará las 24 horas los siete días de la semana tras registrarse una ola de robos en los últimos días, como avanzó este diario. Un refuerzo de la seguridad que llega después de esta oleada y de que los vecinos de la partida de Marimunt acordaran el jueves hacer patrullas de somatenes este fin de semana (ver SEGRE de ayer). Por estos motivos, la teniente de alcalde de Seguridad, Cristina Morón, anunció ayer después de la comisión de l’Horta que harán un plan de choque la próxima semana dada “la situación de alarma social” en l’Horta. De este modo, además de aumentar los efectivos y la vigilancia de la Policía Local (hasta ahora había 6 agentes y 2 mandos que patrullaban los días laborables mañana y tarde) mediante una reorganización interna, se incrementarán los controles que hacen con los Mossos d’Esquadra, harán más reuniones informativas con los vecinos y utilizarán drones para inspeccionar determinadas partidas.

Por otro lado, la Paeria ha solicitado a la Generalitat que lleve a cabo un plan estratégico para incrementar la vigilancia. Al respecto, Morón recordó que l’Horta “es competencia de los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana no puede asumir sola la vigilancia de toda esta zona”. Apuntó que por el momento no han recibido respuesta, pero que el alcalde, Fèlix Larrosa, se lo volvió a pedir ayer mediante una carta oficial al conseller de Interior, Joan Ignasi Elena.Respecto a las patrullas de somatenes de Marimunt, tanto Morón como la Guardia Urbana desaconsejaron esta práctica porque los últimos robos han sido más violentos “y ponen en riesgo la vida de los vecinos, ya que no saben contra quién se están enfrentando”. En cuanto al perfil de los ladrones, la teniente de alcalde apuntó que es muy variado. “Hablamos desde el típico ladrón reincidente hasta bandas organizadas que vienen expresamente a la ciudad para este fin”, ha concluido Morón.Por su parte, el grupo municipal de ERC criticó que el plan local de seguridad, aprobado en marzo, no incluye una diagnosis sobre l’Horta y pidió que en la próxima comisión de Seguridad haya un punto solo para hablar de este tema y revisar el plan. A su vez, los grupos de Vox y del Comú reclamaron medidas efectivas, ya que las implementadas hasta ahora no lo han sido.

“No buscamos enfrentarnos a ladrones, solo dar seguridad”

Un portavoz de las brigadas de vecinos o somatenes que este fin de semana patrullarán por Marimunt aseguró ayer que “en ningún momento buscamos enfrentarnos a los ladrones, si no patrullar con los coches para dar seguridad a nuestros vecinos”. Añadió que quieren sumar esfuerzos con la Urbana y los Mossos y que lo hacen “para visibilizar nuestra situación y hacer piña con las otras partidas de l’Horta”. El presidente de la comisión de l’Horta de la Federación Vecinal (FAV), Francesc Montardit, no es partidario de estas patrullas, pero “respetamos las decisiones que toman los vecinos”.