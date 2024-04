La comunidad musulmana de Lleida celebra el final del Ramadán

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

La comunidad musulmana de Lleida ha iniciado con una oración conjunta este miércoles por la mañana la celebración del final de su mes sagrado del Ramadán. En el Parc de la Mitjana han rezado unas 300 personas de la comunidad islámica Shura, que tiene su oratorio en la calle Josep Pla, en el barrio de Pardinyes. Un representante de esta comunidad ha explicado a SEGRE que siempre que se pueda es idóneo celebrar el fin del Ramadán al aire libre, así como la otra fiesta sagrada más multitudinaria, la del sacrificio. "En caso de lluvia, ya nos adaptamos", añade. Con respecto a la construcción de nuevos templos en la ciudad, desde la comunidad Shura apuestan por el modelo de oratorios en los diversos barrios y rechazan la opción de la concentración en un solo gran templo.

En la oración en la Mitjana, las mujeres han rezado separadas de los hombres por unas vallas de obra. En este sentido, el representante de la comunidad musulmana Shura ha asegurado que no se trata de un indicación explícita de la religión islámica, sino de una costumbre de siglos. "La religión sólo dice que las mujeres tienen que rezar detrás de los hombres porque, de lo contrario, la concentración para la oración no sería tan pura, pero no marca una separación física, se trata de una tradición", ha argumentado.

Les dones, separades amb tanques dels homes durant la pregària de la fi del Ramadà.J. Martí

En Lleida ciudad, los musulmanes hacen la oración de final del Ramadán en varios espacios. Así, si la comunidad Shura se concentra en la Mitjana, la comunidad Ibn Hzam, la más numerosa, reza en el pabellón 4 de Fira de Lleida; la comunidad Alouma, en Gardeny; la comunidad Imam Malik, en el exterior del pabellón Juanjo Garra, y la comunidad islámica de la Bordeta, en el pabellón del barrio.

