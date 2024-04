ERC y la CUP declinan participar en un debate electoral de la ANC en Lleida porque hay partidos de extrema derecha

Publicado por acn

ERC y la CUP han declinado la invitación de la ANC de Lleida y el Segrià a un debate electoral entre partidos independentistas, al que se ha invitado a partidos de extrema derecha como Alianza Catalana y el Frente Nacional Catalán (FNC). Les dos formaciones se muestran "enormemente preocupadas" por el ascenso de la extrema derecha, tanto en Europa como en los Países Catalanes y por eso se muestran a favor de "combatirlas". En este sentido, remarcan que en la libertad de expresión no se pueden amparar "discursos de odio" o que atentan contra los derechos y libertades de miles de catalanes. También se muestran preocupados por el hecho de que la Asamblea de Lleida falte en sus estatutos fundacionales donde se recoge que este tipo de formaciones no tienen cabida.

Según la CUP y ERC el proyecto independentista tiene que ser el de un "país abierto y diverso" donde no se defina su ciudadanía en función de quién son y de dónde vienen sino por el país que se quiere construir. Asimismo, destacan que no es se podrá ganar si se deja claro que el proyecto independentista es para construir un país más justo y más solidario. En este sentido, apuntan que no quieren construir un país como el estado español, "que vuelve la espalda a una parte de su población".

El debate en cuestión está previsto para este miércoles a las siete y media en la sala Maristas de Lleida y se ha invitado a los cabezas de lista de la circunscripción de Lleida de todas aquellas formaciones parlamentarias y extraparlamentarias que contribuyen a las elecciones del 12-M y se auto-declaran independentistas. Se quieren abordar aspectos como la lengua, la migración y el espolio fiscal. Se ha invitado a ERC, Junts + Puigdemont, la CUP, el FNC, Alhora y Aliança Catalana.