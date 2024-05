La Audiencia de Lleida juzga a un hombre acusado de maltratar, coaccionar y violar a su pareja el año 2021

Publicado por acn

La Audiencia de Lleida juzga este jueves a un hombre acusado de maltratar, coaccionar y agredir sexualmente a su pareja, octubre de 2021. La denunciante ha declarado que el hombre quería grabarla desnuda o semidesnuda en vídeo y si no accedía a sus peticiones la violaba. Los hechos se repitieron en más de una ocasión, ha dicho la mujer, durante el mes y medio que salieron juntos. Las psicològues del EATAV han declarado durante la vista que el relato de la denunciante presenta "muchos indicadores" de violencia de género en la relación entre todos dos, con "algún episodio" de agresión sexual. La Fiscalía y la acusación particular piden 12 y 17 años de prisión respectivamente para el acusado, que ha negado los hechos.

La mujer ha explicado que al principio de la relación estaba "muy enamorada" del acusado, pero después "cambió" y empezó a ser "violento conmigo y a insultarme". Así, ha explicado que, el 28 de octubre de 2021, estaba a solas en casa con el hombre. Entonces, éste la lanzó sobre la cama de la habitación y después la penetró contra su voluntad. Luego, el acusado le dijo que "si no haces el vídeo, te va a pasar esto", ha declarado. Según la mujer, el hombre actuó así "más de una vez" durante el mes y medio que fueron pareja.

Al día siguiente, ambos fueron en coche hasta la Sierra de Mollerussa para pasear por la zona. La mujer ha indicado que el hombre le exigió de nuevo grabarla en un vídeo de carácter sexual, pero ella se negó. Ante su negativa, el acusado le quitó su móvil y se fue con el coche durante cinco minutos. A su regreso, la mujer explicó que se dejó grabar con ropa interior porque si se hubiera negado no le devolvía el móvil, se quedaba sola allí y no tenía vehículo.

Por último, el 30 de octubre, la mujer llamó a los Mossos ante un nuevo episodio "agresivo" del hombre. Luego pusieron fin a su relación como pareja. La mujer presentó denuncia ante la policía el pasado 4 de noviembre. "Tardé unos días en denunciar porque colapsé. Además, él era violento y muy mala persona cuando se ponía violento. Tenía miedo", expresó.

Las psicólogas del Equipo de Atención a la Víctima (EATAV) declararon durante el juicio que la mujer sufre un retraso mental leve, que la hace "vulnerable" y "no la vemos capaz de fabular". Así, consideraron que su relato "tiene muchos indicadores" que son "compatibles" con una relación de "violencia de género, con algún episodio de agresión sexual".

Por su parte, el acusado negó los hechos. En primer lugar, ha dicho que "no la vi" el pasado 28 de octubre, cuando se le acusa de violarla en la cama. En cuanto al incidente de la Serra, ha defendido que no la obligó a realizar el vídeo erótico y que fue ella quien lo pidió. "Se ve que lo hace voluntariamente", ha manifestado. También ha negado que la golpeara para mantener relaciones sexuales y que "el sexo siempre fue consentido". Respecto a las acusaciones, el hombre ha dicho que cuando supo de la denuncia "estaba en shock, me parecía muy fuerte que me acusaran de algo que no había hecho".

Por otro lado, los Mossos que se encargaron del vaciado del móvil del acusado explicaron que analizaron miles de fotografías y vídeos del dispositivo, de los que en sólo "uno" aparecía la denunciante grabada con carácter sexual. Concretamente, la denunciante aparecía, según los agentes, haciendo un baile de forma "alegre" con ropa interior en la Serra. Sin embargo, los mossos han dicho que no se puede descartar que se eliminara contenido gráfico del móvil antes de ser decomisado y que no pudieran recuperarlo.

Sin embargo, la Fiscalía pide 12 años de cárcel para el acusado por los delitos de agresión sexual (10 años), coacciones (1) y maltrato (1). La acusación particular eleva la pena hasta los 17 años, ya que por el primer delito pide 15 años y mantiene un año para los otros dos. La defensa ha pedido la absolución de su representante.