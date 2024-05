Freno a crear plazas docentes 'a medida' el próximo curso

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La conselleria de Educación ha enviado una instrucción a los centros educativos públicos que determina que el próximo curso no podrán crear más plazas ‘perfiladas’, es decir, las que tienen unas características concretas propuestas por las direcciones de los colegios o institutos. La denominación específica de estas plazas es “puestos de trabajo específico con perfil profesional vinculado al proyecto educativo de centro” y en esos casos los directores contratan directamente a los docentes que las ocupan. En general, los sindicatos ven arbitrarias este tipo de plazas al considerar que no se prima la antigüedad ni los méritos de los candidatos sino que son elegidos ‘a dedo’. En cambio, directores de centros defienden que son positivas para reforzar la aplicación de su proyecto educativo.

En todo caso, Educación no permite crear de nuevas a partir del próximo curso, aunque eso no significa que las actuales desaparezcan ni que no se puedan ‘renovar’. De este modo, si un docente que ocupa alguna de ellas se jubila o se va, la dirección podrá contratar directamente a otro que considere que cumple el ‘perfil’, sin recurrir a la bolsa de interinos. Esta medida ha creado polémica entre los defensores y detractores de las plazas ‘perfiladas’. La norma que las validó data de hace una década y en toda Catalunya casi un 10% de los docentes han sido contratados a través de esta vía.