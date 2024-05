Las urnas, máximo exponente de la democracia

Publicado por Anna Gómez Subdirectora de SEGRE Verificado por Creado: Actualizado:

Puesta a punto para la foto de portada. - MARC CODINAS Puesta a punto para la foto de portada. - MARC CODINAS Puesta a punto para la foto de portada. - MARC CODINAS Puesta a punto para la foto de portada. - MARC CODINAS Puesta a punto para la foto de portada. - MARC CODINAS Puesta a punto para la foto de portada. - MARC CODINAS Puesta a punto para la foto de portada. - MARC CODINAS

Elegir una foto de portada para el día de las elecciones, sean comicios municipales, catalanes, españoles o europeos, no es tarea fácil. Son días de mucha susceptibilidad y nervios y cualquier elemento puede distorsionar el mensaje que se quiere dar al lector. Les pondré un ejemplo: si para la portada de hoy hubiéramos escogido una carretera con una indicación en la que en un extremo se leyera Madrid y en el otro Barcelona, obligamos a los candidatos a situarse en un bando u otro, y es evidente que la ubicación podría incomodar a algún partido. Y también podría haber quien nos interrogara, y con parte de razón, sobre por qué no los situamos a todos bajo el letrero de Lleida que hay frente a la estación de tren de la capital, porque en definitiva les votamos para defender y representar a Lleida, pero esa foto ya la hicimos el verano pasado para las generales. Esta redacción contó durante muchos años con un fotógrafo de postín, Lleonard Delshams, que no necesitaba indicaciones para captar el mejor enclave que transmitiera la semántica del momento. La Seu Vella es sin duda el icono más majestuoso e histórico de la capital de Ponent, pero ante unas elecciones al Congreso o al Parlament se precisa una visión más amplia de la demarcación, que incluye todo el llano, el Pirineu y Aran. Para este 12 de mayo era complicado resumir en una instantánea la aritmética parlamentaria que se necesitará para formar el gobierno de la Generalitat. Estamos ante un tetris de encajes varios, en relación a si suman o no los partidos independentistas y, tanto si gana el PSC de Salvador Illa o Junts de Carles Puigdemont, con quién decidirá casarse ERC. No es sencillo plasmar esto en un bodegón y por eso optamos por situarlos a todos en las escaleras de la Llotja y mezclarlos según su representación para dar esa idea de que cualquier alianza puede ser posible a partir de mañana por la noche. Buscamos un segundo marco, por si la escalinata no resultaba estéticamente entendible y les hicimos votar todos en una misma urna en una pared de la Llotja, como simbología de que, por mucho que sus ideas no sean las mismas, la única forma defenderlas es a través de la democracia. En esta página pueden ver ustedes las dos versiones del making of. El fótografo encargado del conseguir estos objetivos fue Jordi Echevarria y Marc Codinas retrató al retratista y a los asesores y acompañantes de los políticos. Muchas gracias a todos por la predisposición y voluntad y lamentamos que Elena Ferre tuviera que ausentarse deprisa y no pudiera posar para la posteridad. También acompañamos la página de una foto de los candidatos a presidir la Generalitat, con una ausencia notable, la de Carles Puigdemont, por razones que también se votan hoy.