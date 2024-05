Un mercado con buena salud

El mercado municipal de Cappont puede considerarse una rara avis, ya que, a diferencia de los de Ronda y Balàfia, tiene todas sus paradas abiertas, goza de una buena afluencia de clientes y sus paradistas están satisfechos tanto con su diseño arquitectónico como por su modelo comercial, basado en que el supermercado de una gran cadena como Mercadona sirve para atraer nueva clientela. Aunque esta empresa anunció que abandonaría el espacio a finales de año para instalarse en la avenida d’Alacant, a la mayoría de sus paradistas no les preocupa su marcha ya que, o bien consideran que tienen una clientela lo suficientemente fiel como para seguir adelante o que se instalará otra cadena.

“La mayoría de nuestra clientela es de Cappont y aquí hay mucha cultura de barrio, nos son muy fieles”, asegura Luis Martín, que junto a su mujer gestiona la frutería La Poma d’Or. Una opinión que comparte Nati Galdeano, de la pescadería Saladitos, que señala que “tenemos buena afluencia de gente todos los días, especialmente los fines de semana, cuando mucha gente que va al Mercadona aprovecha para comprar algo en nuestras paradas, por lo que nos beneficiamos mutuamente”. Una de las paradistas de la carnicería L’Artesà también elogia el sentimiento de pertenencia que hay en Cappont, ya que “muchos vecinos priorizan comprar en nuestras paradas y otros negocios del barrio antes que ir a las grandes marcas, una mentalidad digna de elogio”.En líneas generales no les preocupa la marcha de Mercadona y creen que otra empresa le sustituirá. “No es algo que nos quite el sueño porque el mercado está muy bien, tiene afluencia de gente, las paradas están llenas y es moderno, por lo que creo que vendrá otra cadena porque el sitio es atractivo”, opina Galdeano. “Nos han dicho que se instalará otra gran marca y es lógico, somos un equipamiento que goza de buena salud y solo hay que ver cómo están el resto de mercados municipales de la ciudad, no nos podemos quejar”, apunta Martín. Más contundentes se muestran desde la carnicería, que aseguran que “nunca nos ha preocupado la marcha de Mercadona, somos una carnicería tradicional que ofrece calidad y atención personalizada y el mercado funciona porque tiene innovación y es moderno”. No ven mal que se instale otro asupermercado, pero verían aún mejor “que el espacio de la planta baja que utiliza ahora sirva para ampliar la zona de paradas y que vengan comercios locales, pero tememos que será difícil”. El ayuntamiento no precisó si está previsto que se instale otra cadena de supermercados.

Más de catorce años esperando el centro de día

El mercado de Cappont se renovó en 2011 y entonces estaba previsto que en su planta superior se instalara un centro de día para personas mayores que todavía esperan tanto paradistas como vecinos, que lo reclaman desde entonces. “Lo llevamos oyendo desde que nos instalamos y no tenemos ni idea si se hará, de momento lo tenemos vacío”, lamentaron tanto Galdeano como Martín. Por su parte, desde la carnicería proponen que “si el centro de día no se hace que lo digan abiertamente, entonces se podría aprovechar ese espacio para que lo ocupen empresas del barrio o emprendedores, es una lástima tenerlo vacío tanto tiempo”. En este sentido, el gobierno municipal informó que había solicitado fondos a la Generalitat para reabrirlo y en el pacto para el presupuesto de 2024 que el gobierno del PSC acordó con el grupo de Junts en diciembre, que ahora está en suspenso, estaba previsto destinar 726.000 euros para su puesta en marcha. No obstante, también estaba pendiente poder concertar sus plazas con la Generalitat.