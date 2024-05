El Camí de la Mariola, sin teléfono ni internet al estar cortado el cable

Vecinos del Camí de la Mariola de l’Horta no tienen internet ni línea telefónica desde el pasado viernes porque alguien cortó los cables de la red, probablemente para robar el material. Según informó la presidenta de la asociación de vecinos de esta partida, Marina Pifarré, la caída de las telecomunicaciones “se debe a que algo o alguien derribó dos postes situados en el camino de los Tres Pontets a Torre Llombart, a pocos metros de la protectora de animales Lydia Argilés, y desde entonces hay al menos 80 casas que no tenemos teléfono ni conexión a internet”.

La asociación de vecinos sospecha que esta incidencia sería una acción intencionada para robar el cobre del interior del cableado, ya que “los dos postes han sido derribados en los últimos días, cuando no ha habido tormentas ni importantes rachas de viento, y además los cables que todavía están en el suelo están abiertos en canal, como si quisieran extraer lo que hay en su interior. Todo apunta que fue un robo que nos ha dejado incomunicados”, aseguró Pifarré, que ya ha puesto en conocimiento de esta incidencia al ayuntamiento, a los cuerpos de seguridad y la compañía Telefónica. La dirigente vecinal señaló que “los afectados superan el centenar y muchos son usuarios del servicio de teleasistencia que ahora no funciona, al igual que muchas de las alarmas que hay en las casas, por lo que es urgente recuperar el servicio cuanto antes por seguridad”.Por su parte, un portavoz de la compañía Telefónica confirmó la incidencia y que ya tienen un equipo trabajando para solucionarla lo antes posible. Sin embargo, no pudo confirmar que se tratara de un robo de cable ni tampoco estimó cuando se podría restablecer la conexión a las torres afectadas. En este sentido, desde la asociación vecinal afirmaron que algunos de los cables que todavía están por el suelo “tienen cortes secos y rectos, como si se hubieran hecho de forma intencionada, todo apunta que fue un sabotaje”.

Por otro lado, Telefónica informó el martes que ya ha reparado los dos postes telefónicos que se cayeron el viernes en Sucs y que el suceso no provocó afectaciones a clientes.