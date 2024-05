Cortan el agua por impago a más de un centenar de vecinos de Gaspar de Portolà

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Más de un centenar de vecinos de los bloques Gaspar de Portolà de la Mariola están sin agua en sus casas después de que el pasado martes la empresa concesionaria del servicio, Aqualia, les cortara el suministro por impago. Según explicaron los vecinos, a principios de mes recibieron una notificación de la empresa avisándoles del corte en los bloques C, F y H, que acumulan deudas que van desde los 12.000 hasta los 50.000 euros. Una de las vecinas del bloque H aseguró que “nosotros íbamos pagando la factura del agua que nos tocaba a nuestro gestor de la comunidad, pero nos hemos enterado que no pagaba las facturas, se ha ido, se ha quedado con nuestro dinero y ahora estamos sin agua teniendo niños y personas mayores y enfermas a nuestro cargo”. Vecinos de otros bloques apuntaron que su deuda se debía a que algunas viviendas están okupadas y no pagaban las cuotas, mientras que los de otro bloque también culpaban a su administrador de quedarse su dinero. Desde que se les cortó el servicio los vecinos se abastecen de las fuentes del barrio con garrafas y cubos y piden a la Paeria una solución. “No negamos la deuda, pero no la podemos asumir, si nos pudieran hacer un pago fraccionado sería lo mejor, porque no podemos vivir así”, lamentó una vecina.