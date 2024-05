«La evolución de los Bomberos en estas tres décadas ha sido abismal»

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

Jordi Solà i Gimeno ha sido el jefe de la Regió d’Emergències de Lleida de Lleida los últimos 15 años. Este inspector de los Bomberos de la Generalitat nacido en Lleida hace 60 años se jubila. ¿Nos puede explicar cómo un arquitecto acaba dirigiendo a los Bomberos en las comarcas de Lleida y es jefe de Emergències de la demarcación?

Un poco por casualidad. Hice la oposición para ser funcionario de la Generalitat. Entonces, para la dirección de Bomberos, ya fuera para ser inspector o subinspector, se precisaba a perfiles técnicos como arquitectos y carreras similares. Me presenté y había una plaza en Lleida, lo que me permitió regresar a casa. De esta forma, en abril de 1992 accedí al cuerpo.

¿Qué funciones tenía en ese momento?

Era el máximo responsable de la unidad de Prevención de la región. Era el encargado, por ejemplo, de hacer inspecciones en edificios, redactar y firmar los proyectos y de todo lo referente a la profesión. Al ser arquitecto, era algo que me gustaba mucho.

En marzo de 2009 fue nombrado jefe de la Regió d’Emergències. ¿Qué análisis haría de la evolución del cuerpo en las últimas tres décadas?

Principalmente la gran profesionalización que ha habido durante este período. La evolución en estas tres décadas ha sido abismal. El cuerpo nació en los años ochenta y entonces no había la especialización que hay actualmente. La profesionalización no solo ha sido a nivel de formación del personal, también de medios y equipamientos. El crecimiento ha sido importante. Hubo una época, a principios de los 2000, con falta de inversión que se está revirtiendo.

El cuerpo de Bomberos es mixto con funcionarios y voluntarios. Estos últimos han sido y son fundamentales en las comarcas de Lleida ¿Qué valoración hace?

La situación de las comarcas de Lleida es diferente al resto. Somos el 30% del territorio por solo un 8% de población. Los voluntarios han sido y son fundamentales, hacen una labor básica e igual que la de los funcionarios.

El de Bomberos es uno de los cuerpos más bien valorados por la ciudadanía.

Somos, en muchas ocasiones, los primeros en llegar a una emergencia y prácticamente siempre lo resolvemos de manera satisfactoria, algo que valora la ciudadanía especialmente.

Una de las grandes preocupaciones, debido a la sequía y al cambio climático, son los fuegos forestales. Desde los Bomberos advierten de que en los próximos años en Catalunya puede haber incendios extremos. ¿Lo puede explicar?

Nos estamos adaptando a los cambios. Debemos tener en cuenta que cada vez hay más superficie de masa forestal, de la que una gran parte está abandonada. La sequía también es otro de los factores, así como que cada vez se producen condiciones climáticas más adversas. Esto supone un mayor riesgo de tener más incendios y de que estos sean más virulentos.

¿Cuál es el peor momento vivido en estos últimos 15 años?

Sin duda la muerte de los cinco GRAF de Lleida en el incendio de Horta de Sant Joan en julio 2009. Siempre los tendremos en la memoria. De estos últimos años, el incendio forestal en Baldomar. Fueron cuatro días muy complejos.

¿Qué le ha supuesto ejercer este cargo durante estos quince años y qué le recomienda a su sucesor?

Una gran responsabilidad en todos los sentidos. Al nuevo responsable le recomendaría tener paciencia y perseverancia. También que mantenga el buen entendimiento con el resto de cuerpos operativos como los Mossos d’Esquadra y los otros cuerpos policiales, los Agentes Rurales, el Sistema d’Emergències Mèdiques y Protección Civil. Es fundamental.

¿Qué tiene previsto hacer a partir de julio?La agenda no la tengo planificada. De momento, unas largas vacaciones en verano, todo lo contrario a estos últimos años. Sin embargo, tengo claro que seguiré de cerca todo lo que haga referencia a los Bomberos.

El 24 de maig és l’últim dia actiu de l’inspector Jordi Solà; qui ha estat el cap de la Regió d’Emergències Lleida els darrers 15 anys. Una merescudíssima jubilació després de 32 anys en actiu al cos de Bombers de la Generalitat. He tingut el plaer de conviure laboralment amb ell. El Jordi ha esdevingut un referent, un mestre. Exemplar, mostrant tranquil·litat i intel·ligència per afrontar les situacions més difícils. Ens ha tocat viure una colla d’incendis forestals, d’indústria i d’habitatge; accidents de trànsit tràgics; esfondraments.. En tots aquests casos, m’ha ensenyat que actuar amb calma i el cap fred és la millor virtut que pot tenir el màxim comandament dels Bombers. La direcció del dia a dia de la nostra Regió és complicada, la més extensa de Catalunya amb molta diferència, amb més parcs de voluntaris que de funcionaris. I, per si això fos poc, va haver de fer un “màster en Gestió de la Precarietat” causada per les retallades. Tot i això, ha dirigit la nostra regió d’emergències amb molta mà esquerra, sense estirabots. La seva formació com a arquitecte ha aportat un valor inquantificable i, en el meu cas, ha resultat clau per valorar l’estat dels parcs i per planificar-ne millores i construcció de nous. Per a mi, el Jordi té totes les qualitats que hauria de tenir un cap regional: bon gestor, actua amb professionalitat i absoluta neutralitat política, sap fer equip i escoltar, lidera transmetent tranquil·litat, és discret, sense afany de protagonisme. Jordi, només em queda agrair-te sincerament la feina feta i desitjar-te que gaudeixis de la merescuda jubilació. Ep, i espero que et convidin a tallar la cinta el dia que s’inauguri el nou parc de bombers de Seròs.