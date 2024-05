Le piden 8 años por encargar el asesinato de su excuñada

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

La Fiscalía de Lleida solicita una condena de ocho años de cárcel para un hombre de 63 años acusado de contratar a un compañero de trabajo como sicario para que asesinara a su excuñada a cambio de 12.000 euros. Está previsto que el juicio se celebre el próximo miércoles 5 de junio en la Audiencia de Lleida. El Ministerio Público considera que el hombre es autor de un delito de proposición al asesinato. Los hechos se remontan a octubre del año 2020 en un caso que se destapó cuando un hombre acudió a la comisaría de los Mossos para denunciar que había sido ‘contratado’ por un compañero de trabajo para que asesinar a su ex, como ya publicó SEGRE. Lo denunció el 14 de octubre y aseguró que un amigo le había propuesto cobrar 12.000 euros para que asesinara a su excuñada, con la que tenía conflictos económicos y una pésima relación.

El hombre explicó que ya había percibido 3.000 euros como adelanto pero que había hecho marcha atrás y no lo llevaría a cabo. Dijo también que no lo tenía preparado y que quería denunciar la situación porque estaba arrepentido de haber aceptado. Los policías comprobaron que no se trataba de una denuncia falsa y detuvieron al presunto inductor al asesinato. Así, según el Ministerio Público, el 9 de octubre le mostró cuál era el domicilio de su excuñada y le dio los 3.000 euros como paga y señal.

Orden de alejamiento

Por todo ello, la Fiscalía considera que el acusado es autor de un delito de proposición de asesinato y solicita una condena de ocho años de prisión, que se le impida acercarse a menos de 200 metros y comunicarse con su excuñada durante 15 años y que la indemnice con 5.000 euros por los daños morales ocasionados.