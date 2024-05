El Ple de la Paeria de Lleida aprueba el aumento de las tarifas de los jardines de infancia con los votos del PSC y Junts

Publicado por Redacció

El Pleno de la Paeria de Lleida ha aprobado la modificación de las ordenanzas fiscales con respecto a las tasas por servicios educativos y deportivos, que contempla el aumento de las tarifas de los jardines de infancia municipales, así como del servicio de comedor. El punto se ha aprobado por la mínima con 14 votos a favor, 6 del equipo de gobierno del PSC y 5 del grupo de Juntos, y 13 en contra de ERC, PP, Vox y Comú. El plenario también ha dado luz verde a dos mociones, una para mejorar las políticas de protección de los animales de compañía y otra con medidas para combatir la inseguridad y la multirreincidencia. Durante la sesión, el alcalde, Fèlix Larrosa, ha llamado la atención a la portavoz de Vox por haber acusado de "genocida" al expresidente Lluís Companys.

Uno de los puntos del orden del día que ha generado más debate ha sido la aprobación definitiva del aumento de las tarifas de los jardines de infancia. Antes del debate, ha intervenido al pleno una representante de la Associació de Famílies del l'escola bressol Turó de Gardeny, Ares Villòria, que ha criticado los cambios en la tasa, ya que entiende que encarecerán el servicio y reducirán la flexibilidad.

El concejal de Educación, Xavi Blanco, ha defendido el "modelo de excelencia de los jardines de infancia" y ha destacado que la modificación busca "poner a los niños en el centro", para poder ofrecer un mejor servicio. Además ha señalado que un 60% del alumnado de las cuna tiene escolarización gratuita, que se ofrece una tarificación social por tramos y que sólo un 3% se verá afectado por la eliminación del horario intensivo.

En nombre del grupo del PP, su portavoz, Anna Florista, se ha mostrado en contra de los cambios, porque cree que comportarán "una subida de tasas" y ha defendido que "hay que hacer gestiones con la Generalitat para que cubra el déficit en gestión de los servicios educativos, porque no hay mejor inversión que la educación."

Por su parte, la concejala de ERC Sandra Castro ha acusado al gobierno de actuar "con afán recaudatorio en el momento en qué reciben más dinero de la Generalitat", perjudicando, a su entender, a las familias reduciendo sus opciones y actuando contra la igualdad de oportunidades, sin tener un modelo educativo.

La portavoz adjunta de Junts per Catalunya Lleida, Neus Caufapé, ha justificado el apoyo a la modificación de ordenanza, porque considera que permite ofrecer una educación y un servicio de calidad, con recurso humanos y materiales adecuados, asegurar la formación y unos equipamientos bien acondicionados.

Reactivación del Consejo Económico y Social

El plenario también ha aprobado definitivamente el nuevo reglamento del Consejo Económico y Social (CES), que permitirá reactivar este consejo consultivo en el ámbito de las políticas económicas y de formación y ocupación. El alcalde, Fèlix Larrosa, ha destacado que este es un organismo que ya existía y que ahora se aprueba la modificación de su reglamento "para que funcione de la mejor manera posible y que todos podamos sacar utilidad como miembros de la corporación municipal".

El nuevo texto se ha aprobado con 18 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones, y la teniente de alcalde Carme Valls ha destacado que este es un instrumento de consenso para toda la ciudadanía que estará formado por "personas representativas de la vida política, cívica, social y profesional de reconocido prestigio". Ahora se abrirá una periodo para hablar con las personas que conformarán el CES, de acuerdo también con los grupos municipales y los representantes de la sociedad civil.

"Intentaremos que su composición represente de la manera más fidedigna la realidad económica y social de la ciudad porque entre todo el mundo construimos el instrumento que la ciudad necesita para ganar el bienestar para nuestros conciudadanos a medio y largo plazo", ha afirmado Valls. La portavoz del Comú, Laura Bergés, ha criticado la "falta de voluntad del gobierno de incorporar puntos de vista diferentes", mientras que el concejal Josep Roca (Vox) ha señalado que no creen en la utilidad del CES y que supondrá un gasto.

Mociones

En el apartado de las mociones se ha aprobado la promovida por Rosa Maria Torruella Rosell, en representación de varias entidades protectoras de los animales, la mayoría adheridas a la Plataforma Animalista de les Terres de Lleida para el despliegue de medidas efectivas para la recogida de animales abandonados o perdidos, así como para la mejora de las instalaciones y la atención de los animales acogidos y de las colonias de gatos.

El texto ha obtenido amplio apoyo de los concejales, con 25 votos a favor y dos abstenciones. Entre las medidas que plantea está la mejora de las jaulas de los animales, de las zonas recreativas y de los espacios de cuarentena en el CAAC. También se propone mejorar el control de las colonias de gatos, aplicando el método CER (Captura, Esterilización y Retorno) con una coordinación adecuada; la mejora del protocolo de rescates con funcionamiento las 24 horas; el refuerzo de personal en el CAAC; y poner en funcionamiento la Mesa de Bienestar Animal. Además, apuesta por hacer controles regulares de lectura de chips, campañas de esterilización y apoyo al voluntariado, entre otros.

Por otra parte, también se ha aprobado en una votación por puntos la moción presentada por Junts per Catalunya Lleida para combatir la inseguridad y la multirreincidencia delictiva. Entre los acuerdos, se incluyen medidas como la incorporación de nuevos efectivos de la Guardia Urbana hasta llegar a los 250 agentes; mejorar la dotación de equipamiento del cuerpo; impulsar la perspectiva comunitaria dentro del Plan Local de Seguridad; actualizar el convenio de colaboración con Interior; mejorar la coordinación entre los cuerpos de seguridad; instar al gobierno de la Generalitat a construir la nueva comisaría de Mossos y exigirle un estudio sobre la sobrecarga de los juzgados para solicitar nuevos refuerzo; pedir a los ministerios de Interior y Justicia una valoración de la reforma del Código Penal del 2022 e instar los grupos parlamentarios a la aprobación de medidas contra la reincidencia; y promover el reconocimiento público de los miembros de la Urbana y Mossos.

Llamada al orden en Vox

El pleno ha rechazado la moción presentada por Vox para la implementación de un plan integral de apoyo y revitalización del comercio local en Lleida.

Durante el debate, el alcalde Larrosa ha llamado a la orden a la portavoz de Vox, Gloria Rico, ya que durante su discurso ha acusado de "genocida" al expresidente de la Generalitat de Catalunya a Lluís Companys. "Nosotros no podemos aceptar este tono, estas palabras, tenemos que ser escrupulosos y respetuosos con la historia y, por lo tanto, le pido que lo retire. Quiero que quede constancia de que este alcalde no acepta ni da por buenas estas afirmaciones", ha afirmado Larrosa. Rico no ha accedido a retirar esta declaración para que no constara en acta.