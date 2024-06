DATOS | La diferencia del voto en Lleida ciudad entre las elecciones en Cataluña y las Europeas

No eran las elecciones más ilusionando de la historia. De hecho, las europeas no lo acostumbran a ser nunca. Quedan lejos, la campaña no suele interesar, la prensa le dedicamos muchas menos páginas y, ni la noche electoral, ni el días previos ni posteriores generan expectación entre lectores y sociedad.