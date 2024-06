FOTO: el Centro Histórico de Lleida sigue con sintecho durmiendo en las calles

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Vecinos del Centro Histórico de Lleida denuncian que “cada día” hay personas durmiendo en las calles, especialmente en torno a la plaza del Depósito, donde cada día se celebra “un mercado” ilegal de ropa. Una situación que viven desde mediados del mes de mayo.

El albergue de Lleida para temporeros, abierto



El albergue de verano que el ayuntamiento de Lleida ha habilitado en el pabellón 3 de la Feria se estrenó con tensión el pasado 3 de junio, al quedarse sería una veintena de personas que hacían cola para poder pernoctar.

El motivo es que el equipamiento dejó de inscribir usuarios y darles tickets para poder cenar y dormir a las 19.00 horas y el personal de seguridad del pabellón y el personal del ayuntamiento desplazado los instaron a que volvieran hoy a primera hora para tramitar la inscripción. Unas explicaciones que no convencieron a las personas de que esperaban, dijeron no entender la situación de por qué no se les dejaba entrar y pedían ser atendidas.

El teniente de alcalde de Acción Social, Carlos Enjuanes, informó de que el dispositivo tiene una capacidad para 100 personas, que estará abierto hasta el 31 de agosto y que prevén tener 850 usuarios. Remarcó que el pabellón “es para personas transeúntes que no trabajan, ya sea porque no tienen documentación o porque están buscando trabajo.”

Detalló que el dispositivo abre todos los días desde las 18.00 horas hasta las 8.00 y ofrece alojamiento, lavandería, cena y desayuno, ducha y atención sociolaboral y lo gestiona la entidad Sant Joan de Déu Terres de Lleida en colaboración con los servicios sociales del ayuntamiento y de la Generalitat.

Cada usuario podrá estar un máximo de siete días en el pabellón, pero podrían ampliarse si así lo avalan los servicios sociales. A su vez, Enjuanes dijo que podrán movilizar unas 20 plazas en el albergue que gestiona la Fundación Jericó si la capacidad del pabellón 3 se completa y que las mujeres, los mayores de 60 años, los menores de 20 y las personas con problemas de salud estarán en pisos sociales.

Barracas y asentamientos en Lleida

Desde finales de mayo que en el centro de Lleida hay barracas y campamentos. Este año con la particularidad que aparecieron en barrios como Balàfia.

La presión demográfica

La entrada en las épocas estivales en el plan de Lleida y a zonas del Baix Cinca, en Aragón, significan también el inicio de la campaña de la fruta y, por lo tanto, la llegada masiva de temporeros y temporeras que vienen a trabajar por la campaña de la fruta. Vienen de todo el estado y después de salir de la campaña de la fresa (en Huelva y Jaén, principalmente) y de la naranja (Comunidad Valenciana) que ya han llegado a la recta final.

Hay consenso que de mayo a septiembre la población en el Baix Cinca, que tiene una población estable de 25.000 personas, crece entre 8.000 y 10.000 personas. Y en el Segrià, el Pla d'Urgell, el Urgell, Les Garrigues o la Noguera, crece hasta entre 20.000 y 25.000 personas.