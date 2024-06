FOTO: el Centre Històric de Lleida continua amb sensesostre dormint als carrers

Veïns del Centre Històric de Lleida denuncien que “cada dia” hi ha persones dormint als carrers, especialment a l’entorn de la plaça del Dipòsit, on cada dia se celebra “un mercat” il·legal de roba. Una situació que viuen des de mitjans del mes de maig.

L'alberg de Lleida per a temporers, obert



L’alberg d’estiu que l’ajuntament de Lleida ha habilitat al pavelló 3 de la Fira va estrenar-se amb tensió el passat 3 de juny, al quedar-se fora una vintena de persones que feien cua per poder pernoctar.

El motiu és que l’equipament va deixar d’inscriure usuaris i donar-los tiquets per poder sopar i dormir a les 19.00 hores i el personal de seguretat del pavelló i el personal de l’ajuntament desplaçat els van instar que tornessin avui a primera hora per tramitar la inscripció. Unes explicacions que no van convèncer les persones que esperaven, van dir no entendre la situació de per què no se’ls deixava entrar i demanaven ser ateses.

El tinent d’alcalde d’Acció Social, Carlos Enjuanes, va informar que el dispositiu té una capacitat per a 100 persones, que estarà obert fins al 31 d’agost i que preveuen tenir 850 usuaris. Va remarcar que el pavelló “és per a persones transeünts que no treballen, ja sigui perquè no tenen documentació o perquè estan buscant feina”.

Va detallar que el dispositiu obre tots els dies des de les 18.00 hores fins a les 8.00 i ofereix allotjament, bugaderia, sopar i esmorzar, dutxa i atenció sociolaboral i el gestiona l’entitat Sant Joan de Déu Terres de Lleida en col·laboració amb els serveis socials de l’ajuntament i de la Generalitat.

Cada usuari podrà estar un màxim de set dies al pavelló, però podrien ampliar-se si així ho avalen els serveis socials. Al seu torn, Enjuanes va dir que podran mobilitzar unes 20 places a l’alberg que gestiona la Fundació Jericó si la capacitat del pavelló 3 es completa i que les dones, els majors de 60 anys, els menors de 20 i les persones amb problemes de salut seran en pisos socials.

Barraques i assentaments a Lleida

Des de finals de maig que al centre de Lleida hi ha barraques i campaments. Enguany amb la particularitat que en van aparèixer en barris com Balàfia.

La pressió demogràfica

L'entrada a les èpoques estivals al pla de Lleida i a zones del Baix Cinca, a l'Aragó, signifiquen també l'inici de la campanya de la fruita i, per tant, l'arribada massiva de temporers i temporeres que venen a treballar per la campanya de la fruita. Venen d'arreu de l'estat i després de sortir de la campanya de la maduixa (a Huelva i Jaén, principalment) i de la taronja (País Valencià) que ja han arribat a la recta final.

Hi ha consens que de maig a setembre la població al Baix Cinca, que té una població estable de 25.000 persones, creix entre 8.000 i 10.000 persones. I al Segrià, el Pla d'Urgell, l'Urgell, les Garrigues o la Noguera, creix fins entre 20.000 i 25.000 persones.