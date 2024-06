L'alberg de Lleida per a temporers s'estrena amb tensió al deixar persones al carrer

L’alberg d’estiu que l’ajuntament ha habilitat al pavelló 3 de la Fira va tenir ahir una tensa estrena al quedar-se fora una vintena de persones que feien cua per poder pernoctar. El motiu és que l’equipament va deixar d’inscriure usuaris i donar-los tiquets per poder sopar i dormir a les 19.00 hores i el personal de seguretat del pavelló i el personal de l’ajuntament desplaçat els van instar que tornessin avui a primera hora per tramitar la inscripció. Unes explicacions que no van convèncer les persones que esperaven, van dir no entendre la situació de per què no se’ls deixava entrar i demanaven ser ateses.

Després d’uns moments de tensió, en els quals hi va haver crits i algun encarament entre els usuaris i el personal de seguretat, quatre dotacions de la Guàrdia Urbana van acudir al pavelló per dissoldre les persones concentrades a les portes i els va instar a tornar avui per poder formalitzar la seua inscripció.

Hores abans, el tinent d’alcalde d’Acció Social, Carlos Enjuanes, va informar que el dispositiu té una capacitat per a 100 persones, que estarà obert fins al 31 d’agost i que preveuen tenir 850 usuaris, mentre que per a aquesta primera nit esperaven tenir al voltant d’uns quaranta. Va remarcar que el pavelló “és per a persones transeünts que no treballen, ja sigui perquè no tenen documentació o perquè estan buscant feina”.

El tinent d’alcalde d’Acció Social, Carlos Enjuanes, amb les treballadores del dispositiu. - AMADO FORROLLA

Va detallar que el dispositiu obre tots els dies des de les 18.00 hores fins a les 8.00 i ofereix allotjament, bugaderia, sopar i esmorzar, dutxa i atenció sociolaboral i el gestiona l’entitat Sant Joan de Déu Terres de Lleida en col·laboració amb els serveis socials de l’ajuntament i de la Generalitat.

Cada usuari podrà estar un màxim de set dies al pavelló, però podrien ampliar-se si així ho avalen els serveis socials. Al seu torn, Enjuanes va dir que podran mobilitzar unes 20 places a l’alberg que gestiona la Fundació Jericó si la capacitat del pavelló 3 es completa i que les dones, els majors de 60 anys, els menors de 20 i les persones amb problemes de salut seran en pisos socials.

A més del pavelló 3, la Paeria disposa de 99 places a 16 pisos socials per a les persones que sí que tenen contracte treballen a la campanya de la fruita. El tinent d’alcalde va dir que aquests tenen un cost de 5 euros diaris i una fiança de 100, i que “hi havia perfils que els podien ocupar, però des de principis de maig no hem rebut cap sol·licitud”.De cara a futures campanyes, Enjuanes va dir que preveuen habilitar un centre d’acolliment per a temporers, la licitació del qual es farà ben aviat, així com reconvertir immobles en desús de l’Horta en allotjaments per a treballadors agrícoles.