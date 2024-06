L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, critica que Lepe, a Huelva, pagui bitllets a temporers

L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, preveu que la xifra d’usuaris de l’alberg del pavelló 3 de la Fira per a les persones que busquen feina durant la campanya de la fruita s’estabilitzi en els 90 usuaris, “que són els que hi han dormit la nit passada [referint-se a la de dimecres a dijous]”.

Així ho va assegurar ahir en una entrevista per a Ràdio Lleida, en què va dir que confia que per al pròxim estiu no serà necessari tornar a posar en marxa aquest equipament, que va obrir dilluns, ja que aleshores tindran a punt un dels dos centres d’acolliment per a temporers que construiran.

Amb referència a la denúncia que UGT va fer dimecres que l’ajuntament de Lepe va pagar el bitllet de bus a temporers per anar a Lleida ( vegeu SEGRE d’ahir ) i que ell mateix va denunciar fa dies sense esmentar municipis en concret, va criticar que “el que no hem de fer és treure’ns de sobre els problemes per traslladar-los a altres”, i va dir que ha demanat una estratègia global per gestionar els casos de temporers sense llar i sense papers.

Amb referència a la petició que va fer al Govern central de donar permisos temporals de treball a persones sense papers, va indicar que encara espera resposta, però “acabaran contestant”.