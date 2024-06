UGT afirma que l'ajuntament de Lepe va pagar bitllets a temporers

El sindicat UGT denuncia que l’ajuntament de Lepe, a la província de Huelva, va pagar el bitllet d’autobús fins a la ciutat de Lleida a almenys dos persones, perquè busquessin feina en la campanya de la recollida de fruita. Així ho va afirmar ahir Xavier Perelló, secretari general de la UGT-FICA de les Terres de Lleida. Va explicar que dos persones van acudir al sindicat demanant ajuda per trobar feina i llavors van constatar que portaven bitllets pagats pel consistori de Lepe. “En tenim proves”, va remarcar, i va criticar durament aquesta pràctica. “Hi estem completament en contra”, va subratllar, i va argumentar que “nosaltres estem per ajudar aquestes persones, però no pot ser que hi hagi ajuntaments irresponsables que els enviïn aquí sense saber si hi haurà feina”. “És una forma que treure’s el problema de sobre”, va recalcar.

Perelló va dir que estarien d’acord “si els consistoris contactessin amb ocupadors i paguessin el bitllet a persones que vinguessin ja amb feina”. Va considerar que, altrament, el més probable és que aquestes persones acabin al carrer. Així mateix, va apostar per un acord entre administracions i organitzacions agràries per abordar aquesta situació.D’altra banda, aquest diari no va poder contactar ahir amb l’ajuntament de Lepe, malgrat reiterats intents.Fa dos setmanes, quan desenes de persones ja dormien al ras a la ciutat atrets per la campanya de la fruita, l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va apuntar que corporacions municipals del sud d’Espanya estaven pagant el viatge a Lleida a treballadors subsaharians.Dilluns passat, va obrir al pavelló 3 l’alberg per a les persones que venen a Lleida a buscar feina en la fruita. L’equipament té 100 llits, però la primera nit van pernoctar-n’hi 52, segons xifres municipals. Una vintena de persones es van quedar al carrer, ja que a les set de la tarda es van deixar de repartir tiquets per accedir al pavelló. Veïns del Centre Històric assenyalen que hi continua havent persones dormint al ras.