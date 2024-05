Denuncien nous assentaments de persones sense llar al Centre Històric de Lleida

Veïns del Centre Històric van denunciar aquest diluns que persones sense llar s’han tornat a instal·lar en un solar entre els carrers la Suda i Sant Andreu per pernoctar i que la zona és plena de deixalles. Una situació que no és nova, ja que la setmana passada ja van ocupar aquesta finca fins que la Paeria els va desallotjar, tal com va informar aquest diari. Els veïns diuen que també han okupat pisos tapiats a Sant Andreu.