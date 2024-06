El Baix Segre exigeix més vigilància i metges per l'allau de temporers

Els alcaldes de Massalcoreig, Aitona, Alcarràs, Torres de Segre, la Granja d’Escarp, Soses i Seròs han fet un front comú per denunciar les nombroses deficiències amb les quals es troben durant la campanya de recollida de la fruita per l’allau de temporers al Baix Segre, així com per reclamar, per aquesta raó, millores i més serveis a entitats supramunicipals respecte a l’atenció mèdica, seguretat als carrers, falta d’habitatge i recollida d’escombraries, entre altres aspectes.

Asseguren que és imprescindible disposar de més serveis mèdics per cobrir totes les visites i necessitats de la població durant els mesos d’estiu, ja que en alguns casos es duplica. També es requereix la presència de més efectius policials que garanteixin la seguretat als carrers i reclamen l’obertura d’una oficina dels Mossos a Aitona, ja que els ajuntaments no poden assumir aquestes despeses. D’altra banda, exigeixen ajudes i facilitats per reformar cases i habilitar-les com a habitatges estacionals i evitar així la sobreocupació de pisos. Els municipis denuncien que a causa de l’increment d’habitants per l’arribada de treballadors al camp i a les centrals fructícoles també és necessari incrementar el servei de recollida d’escombraries. Incideixen que cal augmentar la dotació pressupostada al Pla de Cooperació de la Diputació destinat a sufragar els costos de gestió de la campanya agrària i critiquen que fins a finals d’aquest mes no s’hagi publicat per part del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) la convocatòria de subvencions per a la contractació de dinamitzadors de reforç quan la campanya de recollida de la cirera ja va començar fa dos mesos. Insisteixen que és necessari solucionar la problemàtica amb les persones en situació irregular que arriben a aquests municipis i no poden treballar i cal establir unes mesures i protocols per permetre la llicència temporal de treball. Aquesta no és la primera vegada que els alcaldes protesten per l’arribada de temporers que dormen al ras mentre esperen, la majoria d’ells amb els papers en regla, començar a treballar. L’alcalde de Seròs, Josep Antoni Romia, ja ha expressat el seu malestar, al qual es van sumar altres alcaldes que ara han decidit unir esforços per exigir solucions a l’Estat i a la Generalitat.

La Diputació va ratificar per unanimitat en el ple de la setmana passada una moció de Junts-Impulsem per brindar suport i recursos als municipis de Lleida que reben milers de temporers durant la campanya de la fruita i assistir persones en situació irregular.