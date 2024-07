Festivo comercial a medio gas

Junio se despidió ayer con un festivo de apertura comercial autorizada que iba a servir como pistoletazo de salida de las rebajas de verano, pero acabó siendo una jornada que funcionó a medio gas. Un domingo en el que abrieron la gran mayoría de franquicias del Eix Comercial, a diferencia de las tiendas de comercio local, la mayoría de las cuales tenían la persiana bajada, mientras que por la calle se vieron bastantes peatones, aunque muy pocas bolsas. “La gente que vemos pasea mucho pero compra poco, es lo normal en verano pero quizás sí esperábamos un poco más de movimiento”, dijo la trabajadora de una franquicia de la calle Major. “Los domingos de rebajas de verano siempre son flojos y el calor y el bochorno no ayudan”, añadió la responsable de otro establecimiento. Por su parte, la presidenta de la asociación de comerciantes del Eix, Montse Eritja, reconoció que “es una jornada bastante descafeinada porque mucha gente ya ha marchado de vacaciones, mientras que los que no lo han hecho tienen otras prioridades para gastar antes que en ropa, como por ejemplo en viajes u ocio”. Motivo por el cual calificó de “poco satisfactorio” el domingo de apertura, pero confió en que “en los próximos días la gente se anime y compre”.

En lo que respecta a las rebajas, cuya fecha oficial de inicio es hoy pero desde hace años que la mayoría de tiendas se adelantan y ofrecen días antes descuentos y promociones en sus escaparates que van del 30% hasta el 70%, las previsiones que tienen desde el Eix no son muy optimistas. Al respecto, Eritja dijo que “como ya no tenemos un calendario reglado y fijo cada uno empieza las rebajas cuando quiere, pero muchos clientes todavía tienen interiorizado el 1 de julio como el inicio oficial, como ocurre con las rebajas de invierno el día después de Reyes, por lo que esperamos que la gente se anime a comprar y gastar las próximas semanas. Las previsiones que tenemos no son las que desearíamos, esto es así, pero hay que seguir”, concluyó la presidenta de los comerciantes del Eix.Los próximos festivos de apertura serán el 1 de septiembre, el 12 de octubre y el 1, 8, 15, 22 y 29 de diciembre.