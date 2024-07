Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Dos alumnas del INS Guindàvols de Lleida han obtenido dos menciones honoríficas en los XXI Premis a Treballs de Recerca de la Universitat de Lleida. Se tratan de Abril Soro Casterà, por su trabajo Queerness as seen through the camera lense, tutorizado por Rosa Borrell; y Sara Inssi Belhadi, por Imatge de la dona al refranyer tarifit, tutorizado por Teresa Quintillà