La depuradora de Lleida recibirá fangos de otras para generar biogás

La estación depuradora de Lleida recibirá fangos extraídos del tratamiento de las aguas residuales urbanas de otras depuradoras de la demarcación que utilizará para generar biogás, que a su vez se convertirá en energía eléctrica que destinará a contribuir al autoabastecimiento del equipamiento. FCC-Aqualia ya ha solicitado licencia ambiental para esta actividad y ahora el proyecto está en exposición pública. Marc Vallespí, directivo de Aigües de Lleida, afirmó que esta iniciativa forma parte de la estrategia de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) para mejorar la gestión de los fangos en toda Catalunya. Explicó que “muchas depuradoras solo envían los fangos a compostar para un uso agrícola y las plantas de compostaje no dan abasto”. Añadió que si se les aplica un proceso denominado digestión se puede generar biogás con ellos. No obstante, precisó que no todas las depuradoras tienen la capacidad de dotarse de digestores, porque son caros. Por este motivo, la ACA seleccionó varias depuradoras de Catalunya, entre ellas la de la ciudad de Lleida, para erigirse en centros receptores de fangos aportados por otras, que llegarán en camiones, se almacenarán en una tolva y se ‘digerirán’ para producir biogás. Vallespí indicó que solo son necesarias pequeñas inversiones y finalizar trámites administrativos para iniciar el proyecto.

La depuradora ya genera biogás con sus propios fangos, que convierte en energía eléctrica y térmica para autoconsumo de sus instalaciones. Con el nuevo proyecto, prevé gestionar 4.188 toneladas al año de fangos externos y producir 145.429 m³ al año de biogás, que se sumarán a los 780.761 que genera con los propios, lo que supondrá un incremento en la producción del 18,6%. La gestión de fangos aumentará de las 8.243 toneladas actuales a las 10.201, un 19% más. La incorporación de esos residuos externos aumentará la generación eléctrica en un 20%.