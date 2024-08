“Los que se empadronan en la ciudad sin vivir aquí colapsan las citas previas”

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

“Lleida ha sido el lugar de empadronamiento de muchas personas que no viven en la ciudad durante mucho tiempo. Muchos pueblos de alrededor no han colaborado y se han creado malas prácticas por parte de algunas personas que colapsan los listados de demanda de citas previas” en la Oficina Municipal de Atención Ciudadana (OMAC). Lo aseguró ayer la alcaldesa accidental, Carme Valls, a raíz de que entidades sociales denunciaran que no hay citas disponibles para solicitar el padrón hasta el 7 de octubre. “En Lleida hemos firmado el decálogo de buenas prácticas de empadronamiento, y hacerlo en otros lugares es más complicado”, respondió sobre las posibles causas de los empadronamientos fraudulentos. “Es un derecho para todo el mundo que da acceso a todos los servicios sociales, como la educación y la sanidad, pero se debe cumplir la normativa”, añadió.

La alcaldesa accidental visitó la sede de la OMAC en la Rambla Ferran y destacó que todos los trámites de la oficina ya se pueden llevar a cabo de forma telemática. Detalló que durante los seis primeros meses del año se han gestionado 23.062 trámites, 7.644 con cita previa y 15.418 –el doble– sin cita. La edil subrayó que la OMAC atiende de forma prioritaria “y prácticamente sin esperas a cualquier persona que necesite urgentemente documentación”. Asimismo, manifestó que “hay una mala práctica por parte de otras administraciones referente a la demanda de documentación a la que pueden acceder fácilmente, un hecho que en algunas ocasiones satura los servicios municipales”.La Paeria recuerda que ofrece un sistema de ayuda a la tramitación electrónica por WhatsApp, a través del número de teléfono 622846272.