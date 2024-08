Reabren la causa por una estafa de 60.000€ a un hombre con Alzheimer

Publicado por Laura García Redactora Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La Audiencia de Lleida ha acordado reabrir la causa contra unos acusados de estafar 60.000 euros a un hombre con Alzheimer. En un auto, el tribunal admite el recurso de apelación presentado por la acusación y revoca la decisión del Juzgado de Instrucción 3, que archivó el caso al considerar que no había existido “engaño bastante”. Un hombre denunció que entre febrero de 2020 y noviembre de 2021 los acusados le habían pedido dinero utilizando múltiples pretextos y que finalmente consiguieron que les transfiriera unos 60.000 euros. Los acusados declararon que efectivamente solicitaron dicho dinero y que el hombre se lo dio voluntariamente, sabiendo que no se lo iban a devolver. Aunque la jueza en primera instancia consideró que los acusados no incurrieron en un delito de estafa al no haber “engaño bastante”, la Audiencia entiende que sí lo hubo porque “se valieron de diversos engaños para convencer al denunciante de que les fuera entregando diversas cantidades de dinero”. Así, apunta el texto que los acusados se inventaron una supuesta enfermedad grave que afectaba a su hija, el entierro de su madre y otros accidentes graves de sus familiares. Además, la Audiencia tiene en cuenta un nuevo informe que constata que el denunciante presenta una alteración cognitiva moderada, entendiendo que “las decisiones tomadas en el 2020 las realizó hallándose mermadas sus capacidades de razonamiento complejo y de memoria”. Con todo, estima el recurso y acuerda continuar la instrucción de la causa