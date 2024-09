Rompen el cristal de un restaurante y se llevan la caja en los Camps Elisis

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

Los Mossos d’Esquadra investigan un robo que se produjo a primera hora de la madrugada de ayer en un restaurante de la avenida Tarradellas, en Cappont, según ha podido saber este periódico. Los ladrones arrancaron la caja registradora y se llevaron un botín de unos 3.000 euros.

Los hechos ocurrieron pasadas las 0.00 horas cuando los ladrones rompieron uno de los cristales de la puerta de entrada con un objeto contundente. Inicialmente accedieron dos personas, que iban con el rostro tapado. Arrancaron la caja registradora pero no pudieron sacarla. Ante ello, avisaron a otros dos ladrones que había en el exterior para poderla sacar y llevársela. En el interior había unos 3.000 euros. Al lugar acudieron los Mossos d’Esquadra y de la Guardia Urbana. Los investigadores cuentan con las grabaciones de las cámaras de seguridad. Horas después, la caja registradora fue localizada en un camino cerca del Sícoris, en La Bordeta. A última hora de ayer no constaban detenciones al respecto. Los cuerpos policiales registraron 149 robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones en el primer trimestre del año en la capital del Segrià, lo que supone un incremento del 13,7% respecto al mismo periodo del año anterior cuando hubo 131 denuncias, según el Balance de Criminalidad del ministerio del Interior. Esta cifra representa una media de una docena de casos por semana. En el conjunto de la demarcación hubo 345 casos en el primer trimestre, un descenso del 3,6% respecto a 2023.

Le sustraen la cartera con el ‘timo de la mancha’

Un vecino de Lleida de 76 años fue víctima a última hora de la mañana de ayer de un robo en los Camps Elisis con el conocido como ‘timo de la mancha’. Los hechos ocurrieron sobre las 11.35 horas cuando el hombre paseaba por el paseo lateral del recinto, a la altura del Palau de Vidre. Un individuo de unos 50 años se le acercó por detrás, le dijo que se había manchado la espalda y la parte trasera del pantalón y se ofreció a limpiarle. Fue una maniobra para distraerle, cogerle la cartera que llevaba en el bolsillo trasero del pantalón y salir corriendo, subiéndose a un coche en marcha que le estaba esperando a escasos metros. El coche se fue en dirección a Victoriano Muñoz. Otro peatón se dio cuenta de lo ocurrido y llamó a la Guardia Urbana para alertar del robo. La Policía Local, que activó dos patrullas, hizo una búsqueda por la zona y recogió la denuncia. “Ha sido muy rápido. El hombre me ha dicho que me había manchado y, muy amablemente se ha ofrecido a limpiarme. Pero al huir corriendo me he dado cuenta que había sido víctima del robo y ha sido él quien me ha rociado con un líquido”, explicó la víctima. Por la manera de actuar del ladrón, se desprende que no era la primera vez que lo hacía.