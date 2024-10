Denuncian que quince partidas de l'Horta de Lleida tienen problemas con el servicio de correos

La comisión de l’Horta de la Federación de Vecinos de Lleida (FAV) ha enviado una queja formal a Correos para denunciar la mala calidad del servicio en esta zona de la ciudad, ya que aseguran que una quincena de partidas tienen problemas habituales para que sus vecinos reciban el correo postal. Así lo aseguró el presidente de la comisión de l’Horta de la FAV, Francesc Montardit, que detalló que las zonas “más afectadas” son las partidas de Mariola; Vallcalent; Montserrat; Montcada; Pla de Gualda; Marimunt; Balàfia; Aubarés; Caparrella; Copa d’Or; Quatre Pilans; Terme de Grealó; Vinatesa; la Femosa y Plana del Bisbe. Montardit señaló que todavía no han recibido respuesta por part de la empresa pública, pero dijo que “tenemos el convencimiento de que el problema está en que no se cubren las bajas y que la plantilla de carteros se queda corta para dar un buen servicio”.

Desafortunadamente, las quejas por el mal funcionamiento del servicio de Correos en l’Horta se han vuelto frecuentes estos últimos veranos, pero este año también están detectando problemas fuera de la temporada estival, cuando parte de su plantilla está de vacaciones. De hecho, este diario ya publicó a mediados de julio que más de un millar de vecinos de l’Horta llevaban tres semanas sin recibir su correspondencia porque Correos no cubría las bajas de sus trabajadores, y la semana pasada otra vecina de l’Horta denunció también en SEGRE que llevaba dos meses sin recibir cartas. Sin embargo, desde las partidas apuntan que han detectado que estos problemas en el servicio postal últimamente suceden durante el resto del año.

Montardir añadió que “es cierto que a día de hoy no recibimos un volumen muy grande de cartas, pero las que llegan o esperamos que lleguen son importantes porque están relacionados con asuntos médicos, documentos oficiales o certificados de mucha gente que no domina o utiliza la tecnología como el correo electrónico”.La secretaria provincial de Correos de CCOO, Annabel Clua, aseguró hace semanas que la empresa no cubre las bajas “ni en l’Horta, ni en Lleida ciudad ni en la provincia”. En agosto dijo que de los 70 carteros en plantilla para Lleida ciudad solo hay 35 disponibles y pidió más personal y asignar un cartero a cada barrio. Este diario ha intentado contactar en varias ocasiones con Correos para conocer su versión y saber si tomarían medidas, pero no ha respondido ninguna de nuestras consultas.

Preocupación por la propuesta para la nueva tasa de basuras

La propuesta del gobierno municipal de que la nueva tasa de basuras se calcule según el tamaño de cada vivienda, que avanzó este diario, no convence a los vecinos de l’Horta, que pedirán información concreta de cómo se aplicará. “Nos preocupa mucho este cambio ya que en las construcciones de l’Horta hay almacenes y casas grandes que, creemos, no justificarían que se pagara de más”, dijo el presidente de la comisión de l’Horta de la Federación Vecinal (FAV), Francesc Montardit, que añadió que “quien genera basura son las personas, no los metros cuadrados de una vivienda”.Por otro lado, Montardit lamentó que la mesa que se constituyó hace días para tratar el traslado de la prisión no cuente con la presencia de la FAV ni de su comisión de l’Horta. Un hecho que pidió corregir cuanto antes porque “ya que vemos muy probable de que se plantee ubicar la cárcel en algún espacio de l’Horta”.